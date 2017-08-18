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НБУ подбивает баланс

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Главная / Финансы
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НБУ подбивает баланс

Национальный банк Украины обнародовал платёжный баланс за первый квартал 2017 года. Дефицит составил всего $584 млн, что правительство преподносит, как победу. Попробуем подвести свой баланс оснований для подобного оптимизма.

Победа со знаком минус


Пара слов для тех, кто вплотную не сталкивался с темой балансовых побед и поражений на государственном уровне. Платёжный баланс государства сгруппирован по двум направлениям: счёт текущих операций — движение за границу и из-за границы товаров, услуг и трансфертных платежей, и счёт операций с капиталом и финансовых операций, который отражает движение заёмных средств и финансовых активов, отток и приток капиталов. После суммирования разделов баланса с учётом статьи «Ошибки и упущения» выводится положительное или отрицательное сальдо. На данный момент имеем сальдо платёжного баланса со знаком минус. Из этого следует, что Украина должна увеличить свои обязательства по отношению к другим странам, с тем чтобы покрыть дефицит платёжного баланса.

Компенсаторы естественные и искусственные


В целом по состоянию на начало лета платёжный баланс Украины не выгладит катастрофическим. Однако успешным его тоже не назовёшь. Дефицит текущего счёта платёжного баланса Украины за I квартал 2017 года составил около $1,2 млрд, а за аналогичный период прошлого года этот показатель был около $1,5 млрд. Положительная тенденция образовалась за счёт роста экспорта украинских товаров в денежном выражении на 35 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт в Россию вырос на 50 %, а в страны Евросоюза — только на 26 %.

Что же касается прогнозов на будущее, регулятор озвучил тенденцию сохранения дефицита текущего счёта платёжного баланса на уровне $4 млрд в ближайшие несколько лет, — точнее, ухудшил оценку дефицита на 2017 год с $3,5 млрд до $4,3 млрд, а на следующий год — с $3,4 млрд до $4,3 млрд.

Комментируя эти цифры, директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил: «Во внешнем секторе существуют определённые риски, которые, к счастью, имеют свой компенсатор. Основной риск — это дефицит текущего счёта платёжного баланса. По нашим прогнозам, он будет сохраняться на уровне $4 млрд в течение следующих нескольких лет».

Уж столько всего наобещали…


План действий регулятора для улучшения ситуации ясен. Украине необходимо привлекать капитал на внешних рынках. Значит, НБУ и Кабмин должны сосредоточиться на способах улучшения инвестиционного климата. А улучшать есть что, ведь прямые иностранные инвестиции за I квартал текущего года составили всего около $100 млн. Этого явно недостаточно. В ожидании инвесторов дефицит текущего счёта в значительной мере компенсируют за счёт населения, вынужденного продавать валютные «заначки». Благодаря этому сейчас и сохраняется определённая стабильность гривни.

Эксперты отмечают, что прогнозируемый уровень дефицита текущего счёта может ещё возрасти, если экономика Украины ускорит рост. Дело в том, что возможное улучшение условий торговли на сырьевых рынках не устранит негативный эффект от экономической блокады Донбасса. А в случае повышения доходов населения возобновится спрос на импортные потребительские и инвестиционные товары, что закономерно потянет за собой дефицит текущего счёта платёжного баланса.

Регулятор успокаивает: дефицит текущего счёта будет отчасти перекрываться чистой прибылью по счёту финансовому. А если ещё и транш от МВФ получим, то НБУ сможет даже нарастить валютные резервы. Но при этом влияние блокады на объёмы покупки валюты будет негативным. Популистские же обещания одновременной поддержки стабильного курса, процентной ставки НБУ и роста ВВП до 6–7 % очень рискованны. Всемирный банк осторожно допускает повышение ВВП до 2 %.

То есть подобные обещания могут быть выполнены лишь в том случае, если у страны есть крупный внешний кредитор. А при внезапной остановке такого финансирования НБУ рискует получить внутренний спрос на валютные резервы при полной невозможности его удовлетворить. Это откроет дорогу для очередной девальвации.

И кое-что со знаком плюс


Есть у нашей страны и ещё один «коллективный инвестор». Из-за рубежа в Украину за январь — март текущего года поступило в общей сложности $1,8 млрд частных переводов в валюте. Сравните эту цифру с суммой внешних вливаний… Факт налицо: украинские «заробитчане» поддерживают отечественный валютный рынок. И, возможно, благодаря им мы скоро увидим ревальвацию гривни до уровня 25 грн за доллар США.

Получается, что государство сейчас выживает за счёт денег активной части населения. Именно они — главный инвестор и главный фактор роста экономики, вытягивающий всё на себе. Может, правительству пора всерьёз задуматься о поддержке этого инвестора? Прекратить бесконечно повышать тарифы ЖКХ, уменьшить налоговую нагрузку на доходы граждан и прекратить за счёт фискального давления на бизнес провоцировать рост розничных цен? Глядишь, и ближе станет «экономическое чудо Украины» со знаком плюс…

Zavarnik


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