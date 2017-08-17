Украинцам снова хотят поднять цены на тепло

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"Нафтогаз" с июня повысил цены на газ для промышленности на 1,3-1,4%

Украинцам могут поднять цену на газ еще на 40%

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