Украинцам снова хотят поднять цены на тепло

Несмотря на то, что до отопительного сезона еще далеко, украинцев уже готовят к баснословным счетам за тепло. Потребителей предупреждают о двух возможных вариантах развития событий. Но ни в одном из них платежки меньше не станут. А пессимистический прогноз даже сулит подорожание.
Дешевле не будет
Первый фактор, который, по мнению экспертов, двинет цены на газ вверх — это противостояние НАК «Нафтогаз» и Кабмина. Монополист всячески лоббирует повышение цен на голубое топливо на 19%, но правительство этому противиться. Поскольку понимает, что такой скачок вызовет у граждан волну недовольства.
Между тем, предпосылки для удорожания газа действительно есть.
«Спотовые цены на немецкой газовой бирже уже показывают рост. А наши цены привязаны к европейским. Несмотря на то, что Кабмин категорически против, «Нафтогаз» уже заложил в своем финплане повышение», — рассказал UBR.ua экс-министр ЖКХ, председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко.
Если госкорпорации все-таки удастся продавить в Верховной Раде свою волю (тарифы устанавливают именно там), то платежки вырастут пропорционально заявленному НАК «Нафтогаз» подорожанию, говорят эксперты. А, возможно, даже больше.
«По Киеву тариф был 1,4-1,5 тыс. грн за гКал. Увеличение стоимости газа почти пропорционально отразится на расчетной стоимости гигакалории тепла. Даже на 1-2% больше», — отметил в разговоре с UBR.ua экономический эксперт Андрей Вигиринский.
Таким образом, если раньше за отопление киевской «двушки» в 50 квадратов жители платили примерно 1,6 тыс. грн, то этой зимой квитанция может потяжелеть еще минимум на 300-350 грн.
Поднимут ли тарифы, окончательно станет известно 1 сентября, говорят эксперты. Именно тогда Минэнерго должен опубликовать цены на газ, которые будут действовать с начала октября.
Ситуацию может усугубить и девальвация гривны, которую ждут осенью — когда в Украине активизируется бизнес. Чем сильнее будет проседать национальная валюта, тем дороже будет обходиться нам европейский газ.
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«Данное подорожание газа для населения не будет последним. Его стоимость обречена расти до тех пор, пока будет действовать ценовая формула с привязкой к европейскому хабу. А к ней нужно еще прибавлять расходы на транспортировку», — заметил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Субсидии не помогут
Раньше многие потребители спасались от драконовских тарифов, оформляя субсидии. Но на грядущую зиму правительство всерьез намерено сократить количество льготников с 7 млн домовладений до 4 млн.
Эксперты говорят, что уже сейчас украинцам под разными предлогами начинают отказывать в получении субсидий.
Украинцы же, памятуя о прошлогоднем опыте, готовятся писать жалобы на поставщиков услуг, чтобы те пересчитывали им платежки. Многим это даже приносит результаты.
«Прошлой зимой в досудебном порядке жителям Киева, Львова, городов Одесской области и др., удалось добиться уменьшения сумм в платежках на 30-50%. Нынешней зимой таких заявлений будет еще больше», — рассказал UBR.ua президент Киевской региональной энергетической ассоциации Александр Трохимец.
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К примеру, в столице основным поставщиком услуг центрального отопления является ПАО «Киевэнерго». Если услуги оказаны некачественно или не в полном объеме, квитанцию вам обязаны пересчитать. Правда, доказывать это придется самим потребителям.
Нет тепла — нет оплаты
Например, если температура в квартире ниже положенных 18 градусов (а в угловых комнатах — меньше 20 градусов), то для уменьшения счета за тепло украинцам советуют следующее:
Устно или письменно составить заявление.
Удостовериться, что его зарегистрировали и направили проверяющих.
В случае неявки проверяющего, акт-претензию можно написать и самостоятельно, но тут потребуется как минимум две подписи (можно подключить соседей).
Заявление должны рассмотреть в течении трех дней (если нет, то считается, что поставщик автоматически признал факт оказания некачественной услуги).
В случае отказа произвести перерасчет, остается только идти в суд.
Таким образом, если в квартире температура 16 градусов, то счет за тепло должен быть уменьшен примерно на 10%. А если термометр в комнате показывает 12 градусов (в угловой — 14 и ниже) — плата за отопление вообще не должна взиматься.
При этом стоит учитывать, что квартирам, в которых установлен счетчик тепла, по закону перерасчет не положен. Здесь жильцы платят только за фактически потребленную энергию.
Причиной баснословных платежей также могут быть неучтенные отапливаемые помещения в жилом доме (мансарды, магазины, балконы и пр.). В таком случае также стоит вызвать представителя поставщика услуг для разбирательств и дальнейшего перерасчета платежки.
ubr.ua