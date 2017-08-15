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В Донецкой области сократили подачу воды – дают по часам

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Главная / ЖКХ
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В Донецкой области сократили подачу воды – дают по часам

В городах Донецкой области сократили подачу воды. Теперь ее дают по графику.

В Покровске (до переименования Красноармейск) люди жалуются, что после перехода на почасовой график подачи, напор в кранах очень слабый. А на верхние этажи вода и вовсе не доходит. «4-5 этаж не выжимает. Я живу на третьем, и струечка тоненькая-тоненькая, и то она чередуется. То она есть, то ее нету. Короче, воды нет. Очень плохо. А с чем это связано? Никто не знает», – говорит жительница.

О том, что у жителей некоторых многоэтажек в кране слабый напор, коммунальщики слышат впервые и советуют обратиться в водоканал. Ремонтные бригады готовы выехать на адреса. «Такого не может быть, значит надо смотреть выезжать. В принципе, служба диспетчерская у нас работает круглосуточно», – сообщил начальник КП «Покровскгорводаканал» Михаил Дитковский.

С начала месяца воду по графику дают не только в Покровске, но и в соседних Доброполье и Мирнограде (до переименования Димитров). Всему виной – жара. Канал пересыхает и на Южнодонбасском водоводе происходят сбои. «Вода нам поступает из канала. Дальше – через определенные системы водоводов компании "Вода Донбасса" поступает на фильтровальную станцию Карловскую. В связи с тем, что работает одна нитка, снижено количество потребляемой воды, которую невозможно пока технически подать», – объяснил Михаил Дитковский.

Еще одна причина – полив приусадебных участков. Особенно это ощутимо вечером.

Терпеть неудобства, хоть и временные, горожане не хотят. В дошкольных учреждениях воду набирают про запас. Заведующая детским садом уверяет, что запаса хватит, чтобы напоить 200 малышей. «Если у нас по графику отключается вода, то на всем микрорайоне ее нет. Значит, мы пользуемся запасами воды, но на длительное время у нас отключений не было. Мы вечером заготавливаем воду», – рассказала заведующая детским садом №42 Любовь Босак.

Мария Алексеевна набирает воду из колодца. Его выкопали во дворе многоэтажки 3 года назад. Колодезную воду пьют, используют для полива и стирки. «Мягкая, хорошая вода. Выручает, очень выручает. У нас если воды нету, мы не переживаем», – делится местная жительница.

Восстановить круглосуточную подачу воды в Покровске коммунальщики обещают к концу месяца.

Донецкие Новости


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