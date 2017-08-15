Стал известен план мероприятий на День города и День шахтера в Донецке

День города Донецка и День шахтера в 2017 году пройдет с участием российских музыкантов, также любителям джазовой музыки предложат насладиться специальной концертной программой.
Все мероприятия, которые запланированы на 26 и 27 августа пройдут в парке культуры и отдыха имени Щербакова. Как сообщил и.о. «мэра» Донецка Алексей Кулемзин, на праздники приглашаются все жители Донбасса.
Программа праздничных мероприятий:
26 августа, в субботу, с 9 утра до 21:00:
— конкурс рисунка на асфальте;
— праздничная ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества;
— детские конкурсно-развлекательные программы;
— выставки и мастер-классы.
Любители джазовой музыки смогут насладиться концертной программой «Донецкий джаз» с участием джазовых коллективов, оркестров и сольных исполнителей Донецкой Народной Республики.
27 августа состоится развлекательное мероприятие «Донецк — культурная столица!».
С 9 утра до 22:00 вечера:
— городская выставка цветов;
— ярмарка национальных блюд;
— выставка работ донецких художников и детских рисунков;
— интерактивные программы для детей, мастер-классы;
— шоу мыльных пузырей;
— праздничная ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества;
— выставка кузнечного мастерства;
— шоу ходулистов.
На главной сцене парка состоится презентация учреждений культуры города. Кульминацией праздника станет концертная программа с участием:
— легендарного Вадима Степанцова и группы «Бахыт-компот»;
— восходящей звезды, участницы музыкального лейбла Black Star Клавы Кока;
— хитовой группы 2000-х «Горячие головы»;
— популярного музыканта Стаса Костюшкина и проекта «A-Dessa».
Кульминацией вечера станет яркий фейерверк.