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День города и День шахтера в Донецке: уже известна праздничная программа

В Донецке определились с программой мероприятий на День города и День шахтера

Стала известна программа мероприятий на День города и День шахтера

Стал известен план мероприятий на День города и День шахтера в Донецке

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