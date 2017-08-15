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Есть два пути для возвращения Крыма и Донбасса Украине, – немецкий политолог

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Главная / Политика в Украине
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Есть два пути для возвращения Крыма и Донбасса Украине, – немецкий политолог

При аннексии Крыма и вторжении на Донбасс Россия преследовала две основные цели, и в ближайшее время от этих целей не откажется. Об этом старший директор программ из берлинского Фонда Маршалла «Германия-США» Йорг Форбриг рассказал в интервью сайту «Сегодня.ua».

«По моему мнению, Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс по двум причинам. Во-первых, она надеялась, что эти два конфликта навсегда отвлекут украинский политикум и общественность от реформ, начатых после Революции Достоинства. Во-вторых, Кремль знает, что эти два неразрешенных конфликта делают практически невозможным вступление Украины в ЕС и НАТО, даже если в один прекрасный день все остальные условия для членства будут выполнены. Иными словами, Крым и Донбасс – эффективное "вето" в руках Москвы по вопросам внутреннего и международного развития Украины», – заявил он.

Как считает Форбриг, существует лишь два возможных выхода из этого статуса-кво. «Маловероятно, что Москва откажется от этих "вето". По многим причинам это подтверждает, что аннексия Крыма и вторжение на Донбасс были неправильными и меняли этот курс. Фактически это бы также означало, что Россия признает право Украины выбрать демократию и вступать в западные организации. Это, конечно, станет прямой угрозой для сил, которые находятся в России (которые могут ввергнуть Россию в неконтролируемый хаос, а на Западе придерживаются позиции, что лучше уж контролируемый хаос в России, чем неконтролируемый, – прим.). Следовательно, более реалистичный путь для Украины и ее западных партнеров – нейтрализовать эти "вето" России», – утверждает он.

По мнению эксперта, Украине необходимо продвигать реформы, создать работающую демократию и верховенство права, искоренить коррупцию, модернизировать экономику, и стать сильным и функционирующим государством.

«Параллельно Запад должен максимально поддерживать все более тесную интеграцию Украины в ЕС и НАТО, и, в конечном итоге, нужно будет гарантировать четкую перспективу членства в обеих организациях. Успешные реформы со стороны Украины и все более тесные связи с ЕС и НАТО сделают козыри России в виде Крыма и Донбасса бесполезными. И только это с течением времени также откроет пути для полного возвращения обоих регионов Украине», – резюмировал Йорг Форбриг.


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