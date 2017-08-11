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В ДНР в 3 раза уменьшили именную стипендию от Захарченко

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Главная / Образование
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В ДНР в 3 раза уменьшили именную стипендию от Захарченко

«Глава» ДНР Александр Захарченко в очередной раз пообещал повысить стипендии студентам «республиканских» вузов, но только после увеличения выплат пенсионерам. Как сообщает местная газета, об этом он заявил 5 августа на встрече со студентами в поселке Седово.

Отвечая на вопрос студентов о возможности повышения стипендии, Захарченко сказал: «200 лучших студентов республики будут получать повышенную стипендию в размере 3 тыс. рублей. Однако сейчас остро стоит вопрос повышения пенсионных выплат. Планируем, что осенью в республике будут повышены пенсии, а уже следующим шагом будет вопрос повышения стипендии».

Отметим, что 3 тыс. руб. соответствует 1300 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 11.08.2017.
В ДНР в 3 раза уменьшили именную стипендию от Захарченко

При этом 27 июля «министр» образования и науки ДНР Лариса Полякова заявила, что с 1 сентября размер этой именной стипендии «главы ДНР» для 200 студентов составит 10 тыс. руб. (4 368 грн). Эта информация возмутила жителей, которые в соцсетях акцентировали, что теперь стипендия выше большинства зарплат в «республике».

В этой связи через несколько дней на «республиканских» интернет-ресурсах 10 тыс. руб. изменили на 3 тыс. руб. И в дальнейшем Захарченко в своих речах использовал уже уменьшенную сумму.

Но как оказалось, размер «стипендии главы» ДНР не изменялся с момента учреждения. Впервые о данной форме выплат 16 февраля 2015 года сообщил руководитель «администрации главы ДНР» Максим Лещенко.

«Александром Захарченко учреждена стипендия главы ДНР в размере 3 тыс. грн, которые будут выплачиваться ежемесячно лучшим студентам республики», — сказал Лещенко, уточнив, что начнут ее выплачивать с марта.
В ДНР в 3 раза уменьшили именную стипендию от Захарченко

Непосредственно повышение всех видов стипендий Захарченко обещает еще с 2015 года. Так, 19 ноября 2015 года на встрече со студентами он заверил, что «бюджет ДНР» со второго квартала 2016 года будет предусматривать повышение стипендий для студентов «республики».

«Стипендии должны быть нормальными. Следующий год после первого квартала будем повышать стипендии. Стипендия будет подниматься, обещаю», – сказал он.
В ДНР в 3 раза уменьшили именную стипендию от Захарченко

На этой встрече Захарченко добавил, что позже сможет сообщить точную дату и процент повышения выплат учащимся высших учебных заведений. Однако этого сообщения так и не последовало.

Опять о повышении Захарченко упомянул уже в апреле 2016 года во время прямой линии с жителями якобы Харьковской области.
В ДНР в 3 раза уменьшили именную стипендию от Захарченко

Когда и насколько будет новое повышение, обещанное в августе 2017 года, тоже не ясно.

Официально о размере стипендий в «ДНР» сообщали лишь в конце 2015 года, когда начались первые с момента создания «республики» их выплаты. Тогда в «министерстве образования» уточняли, что «сумма выплат учащимся профессионально-технических училищ составит 275 грн, техникумов и лицеев от 550 до 630 грн, 3 и 4 уровня (университет, институт, академия) – 730-830 грн».

Все перерасчеты в рубли пенсий, зарплат, пособий, стипендий и пр. в «ДНР» проводятся по курсу 1:2. И с учетом того, что стипендии так и не повышались, а курс валют в «ДНР» изменился, то можно предположить следующие размеры действующих стипендий:

учащиеся профессионально-технических училищ – 550 руб. (239 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 11.08.2017);
техникумов и лицеев от 1100 до 1260 руб. (478 – 548 грн);
университетов, институтов – 1460 – 1660 руб. (635 – 722 грн);
именная стипендия «главы ДНР» для 200 студентов – 3 тыс. руб. (1300 грн).

Донецкие Новости


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