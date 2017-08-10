Правительство отменило решение о внесении прописки в справке переселенца

Кабинет Министров Украины отменил необходимость внесения штампа о месте регистрации лица в справке о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
Такое решение было принято на очередном заседании Кабмина 9 августа, передает Правительственный портал.
- Указанным постановлением предусматривается исключение справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания лица, - говорится в сообщении.
Кроме того, таким образом удастся привести в соответствие с Законом Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" пункт 9 Правил регистрации места жительства, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 2 марта 2016 № 207 "Об утверждении Правил регистрации места проживания и Порядка передачи органами регистрации информации в Единый государственный демографического реестра ".
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