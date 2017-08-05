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Иррациональная связь

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Главная / Финансы
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Иррациональная связь

Несмотря на общемировую тенденцию резкого увеличения количества безналичных платежей, люди всё ещё относятся к ним настороженно. И для такого отношения есть веские основания.

Нас не ограничишь!


Полгода назад Нацбанк Украины установил запрет на расчёты наличными для сумм свыше 50 тыс. грн (до этого потолок был 150 тыс.). Это один из шагов, призванных сократить оборот наличных денег в стране. НБУ поставил цель довести долю безналичных расчётов к 2020 году до 68 %. Некоторые технологически развитые страны уже сейчас фиксируют до 97 % таких операций. Но в целом мир не спешит отказываться от банкнот и монет, и потому планы НБУ в этом направлении выглядят излишне амбициозными.

Так, по данным BBC, с 2007 по 2012 годы оборот наличных в США вырос почти в полтора раза; в таких странах Большой семёрки, как Канада, Франция, Германия и США, в 2012-м от половины до 80 % операций производились с купюрами и монетами. В Британии в 2015–2016 годах наличные и безналичные расчёты распределились примерно поровну.

К слову, хотя искусственное ограничение наличных платежей кажется удобным инструментом контроля налогоплательщиков, пользоваться таким методом берутся далеко не все правительства. США, Британия, Германия никаких ограничений на наличные расчёты для своих граждан не вводят (конечно, имея ряд других способов финансового контроля). У нас же буквально через пару недель после введения 50-тысячного ограничителя на наличные расчёты СМИ запестрели публикациями о том, как и почему наши соотечественники обходят запреты.

Кому доверять, как не себе


Наличные деньги сочетают в себе удобство использования и хранения, а также обеспечивают анонимность или конфиденциальность расчётов. Вдобавок они сами по себе бесплатны. Такими свойствами не обладает ни одна электронная валюта и уж тем более ни один банковский инструмент.

Первый ощутимый минус безнала — сопутствующие платежи. Запись в электронном реестре стоит в прямом смысле слова копейки. Но эту запись должен сделать работник, которому нужно заплатить зарплату; сервер с данными должен обслужить специалист; а вся структура, будь то банк или эмитент электронных валют, рассчитывает заработать своим собственникам прибыль. Из-за этого в мире, полностью не перешедшем на безналичные расчёты, любая покупка не за наличные может обойтись на 3–5 % дороже. То есть при покупке квартиры за $20 тыс. можно потерять на различных конвертациях и комиссиях до $1 тыс.

Ни банки, ни криптовалюты, ни финансовые стартапы до сих пор не имеют, — по крайней мере в нашей стране, — достаточного уровня доверия. Сбережения, хранящиеся «под подушкой» и в иностранной валюте, подвержены объективно только одному риску: быть физически украденными или уничтоженными (при пожаре, например). Деньги со счёта в банке также могут быть украдены, но кроме этого банк может в любой момент попасть под ликвидацию или обанкротиться, регулятор может внезапно ввести новые правила, при переводе деньги могут уйти «не туда» или «зависнуть» на несколько дней… И если за купюры «под подушкой» человек отвечает сам, то в иных случаях он доверяет своё благосостояние третьим лицам, не всегда надёжным и стабильным.

Быстро, выгодно, удобно


Широкое распространение безнала требует развитой и постоянно функционирующей инфраструктуры: банкоматов, терминалов, мобильных сетей, даже попросту интернета. А кроме того — повышения компьютерной грамотности людей всех возрастов, слоёв и мест проживания. Между тем даже существующее несколько лет в Украине законное требование обеспечить все торговые точки терминалами для расчёта карточками реализованы далеко не везде даже в крупных городах. По данным Украинской межбанковской ассоциации членов платёжных систем ЕМА, осенью 2016-го 80 % субъектов хозяйствования не принимали безналичные платежи! Для сравнения: в Дании на уровне правительства обсуждают, дать ли некоторым предпринимателям право не принимать наличные — только карты. А у нас в 10 км от города с банковской карточкой зачастую не купишь и стакан воды. Да и в центре мегаполиса, если в сети банка, мобильного оператора или даже в электросети произойдёт сбой, человеку с карточкой делать нечего.

Наконец, многим просто намного удобнее расплачиваться наличными! По данным той же ассоциации ЕМА и компании Gemius, около 30 % украинцев считают, что платить наличными быстрее, а для 25 % это лучший способ контролировать свои расходы. В некоторых сферах, — например, в кафе и барах, — расчёт наличными стал едва ли не частью традиции.

Успешные краудфандинговые проекты доказывают, что украинцы готовы жертвовать на благотворительность, социальные и культурные проекты, используя банковские карты и безналичные переводы. Однако большой сегмент пожертвований существует только благодаря наличным: благотворительные концерты, фандрайзинг в людных местах, сбор средств на собраниях общественных и религиозных организаций. Естественно, в этом есть и большое пространство для мошенничества. Но очевидно и то, что такие инструменты востребованы и у большой части общества отторжения не вызывают.

Многовековая связь человека с купюрами и монетами уже иррациональна: физическое владение деньгами, передача их из рук в руки — своеобразные ритуалы. Практические преимущества наличности вместе с иррациональным отношением к ней служат гарантией, что количество «нала» может быть величиной, стремящейся к нулю, но этого нуля не достигающей. Во всяком случае, в обозримом будущем.

Zavarnik


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