Удержаться на рельсах

Обанкротился уникальный немецкий железнодорожный стартап Locomore, который благодаря краудфандингу собрал деньги на запуск экологически чистого пассажирского поезда. Однако финансового соревнования с Deutsche Bahn проект не выдержал. Возможно, он продолжится в соединении с известным чешским перевозчиком. Запустить частный, дешёвый и при этом рентабельный пассажирский поезд на конкурентных направлениях без подключения опции интермодальности сегодня невозможно.
Попытка занять нишу
Компанию Locomore основали в 2007-м как альтернативу монополисту Deutsche Bahn. Создатели решили полностью положиться на новые технологии — от инвестирования до энергообеспечения. В аккумулировании средств ставку сделали на пассажиров и краудфандинг, точнее — crowd ticketing, продажу билетов на будущие рейсы. В обмен на инвестиции давали различные подарки и ваучеры, которые после запуска поезда можно было обменять на билеты с тарифными преференциями.
С помощью краудтикетинга компания продала свыше 10 тысяч билетов. К сентябрю пришлого года представители Locomore сообщили, что собрали 500 тыс. евро; ещё 70 тыс. евро дала продажа билетов. Но, возможно, именно сверхдемократичный способ инвестирования впоследствии и подкосил один из интереснейших проектов в системе, которая традиционно является одной из самых монополизированных.
Deutsche Bahn каждый день перевозит 5,5 млн пассажиров и отправляет по 700 составов. Сразиться с таким гигантом можно только при сопоставимых объёмах или выбрав свою нишу. Locomore с одним составом в 6 вагонов и народным финансированием — попытка занять такую нишу. При этом компания не обладала своим подвижным и тяговым составом: электровоз и вагоны были взяты в аренду и модернизированы. Идея состояла не только в использовании относительно дешёвых арендованных вагонов, но и в снижении затрат за счёт использования ВИЭ.
С небес на землю
Экономию на ресурсах, зависимость цены от времени приобретения билета и даже нормирование бесплатного багажа — все эти приёмы железнодорожники попытались позаимствовать у воздушных лоукостеров. Поставщиком энергии для германского экоперевозчика стала Naturstrom AG, которая управляет многочисленными активами в сфере ВИЭ.
Поезд двигался со скоростью, предполагающей оптимальное расходование электроэнергии. Это медленнее, чем интерсити-экспрессы (ICE) Deutsche Bahn, которые развивают скорость 200 км/ч и более. На линии «Берлин — Штутгарт» новичок проигрывал ICE 45 минут. Чтобы компенсировать проигрыш во времени, Locomore минимизировал число остановок — и потерял часть транзитных клиентов, несмотря на дешевизну билетов: всего 7 евро на короткие дистанции, 13 евро на средние и 22 евро за полный рейс — если билеты куплены заблаговременно. Максимальная цена билета на Locomore составляла 65 евро, и даже это выходило значительно дешевле, чем сотня евро «с гаком» у Deutsche Bahn.
У Locomore вагон зелёный
В поисках своего клиента новички пытались сыграть на «зелёной» моде, не только используя энергию из ВИЭ, но и предлагая исключительно органические продукты в своём вагоне-ресторане.
Тем не менее спустя полгода, 11 мая, компания обратилась в суд с заявлением о банкротстве, указав, что пассажиропоток и доходы с одного человека росли, но получаемых средств всё же оказалось недостаточно, чтобы выйти на рентабельность. Одной из причин неудачи эксперты назвали отказ железных дорог Германии (они же Deutsche Bahn) продавать билеты на Locomore.
Ассоциация независимых операторов Allrail печально отметила, что Locomore стал четвёртым неудачным стартапом в железнодорожном сообщении в Германии. Компания Veolia в 2014-м сняла свои составы, ходившие между Лейпцигом, Берлином, Ростоком и Варнемюнде; не выдержали конкуренции частные скоростные поезда MSM и Der Schnellzug. Дело в том, что пассажирский транспорт дальнего следования в Европе конкурирует не только между собой, но и с развитым воздушным лоукостом.
Дискаунтеры-монополисты
В европейском железнодорожном лоукосте успехом оканчивалось только внедрение «сверху» — от монополистов, озабоченных удешевлением авиабилетов и ростом комфортности автобусных перевозок. В 2013 году Национальная компания французских железных дорог SNCF запустила бюджетные поезда Ouigo, а в 2016-м расширила их сеть. Стоимость проезда через всю страну начинается с 25 евро, а на распродажах и того ниже. Но эти поезда прибывают только на пригородные станции мегаполисов, и добираться до центра приходится другим транспортом. Вернее, тоже поездом — региональным, заплатив ещё около 10 евро. Фактически путешествие становится комбинированным, обеспечивая заполнение ещё и региональных поездов.
Теперь о планах приобрести немецкий стартап заявила чешская LEO Express, которая оперирует поездами Stadler FLIRT в Чехии и Словакии, обслуживает ряд автобусных лоукост-маршрутов, в том числе из Украины в Польшу, Чехию, Венгрию. Компания предлагает комбинированные путешествия на своих автобусах, которые подвозят пассажиров к её же поездам. Участие в комбинированных перевозках со стабильным пассажиропотоком может оживить Locomore.
Zavarnik