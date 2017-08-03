Газпром пустил газ в обход Украины

Прокачка газа в обход Украины по немецкому газопроводу Opal, являющегося восточным отводом «Северного потока», выросла на четверть. Ранее Европейский суд и суд Дюссельдорфа сняли запрет на доступ «Газпрома» к 40% мощности этой системы, отклонив претензии Польши. Германия демонстрирует, что в газовом вопросе не будет действовать в ущерб себе, как это предлагают США, принявшие закон о санкциях против Росcии.
По сообщениям прессы, которая ссылается на данные Prisma European Capacity Platform о первом дневном аукционе, состоявшемся 1 августа, объемы прокачки газа через газопровод OPAL выросли на четверть. По неофициальным данным, эти объемы выкупил «Газпром».
Немецкий газопровод является одним из продолжений «Северного потока», по которому российский газ поставляется напрямую в Германию. В прошлом году оператор проекта Nord Stream AG сообщил, что объем поставок составил 43,8 млрд кубометров при максимальной мощности 55 миллиардов.
«Газпром» имеет возможность постоянно использовать 50% (12,8 млрд куб м) мощностей Opal. Вторая половина должна выставляться на аукцион, согласно европейскому энергетическому законодательству. Но поскольку кроме российской компании покупателей нет, «Газпрому» Еврокомиссия разрешила выкупать еще 40% (10,2 млрд куб м) мощностей.
В Польше и на Украине это сочли угрозой, поскольку в данном случае снизится транзит газа по их трубопроводным системам. Польская PGNiG подала в иск о нарушении конкурентных правил в Европейский суд, и доступ «Газпрома» к мощностям Opal был заблокирован.
В конце июля Европейский суд снял запрет, а в минувшую пятницу аналогичное решение вынес Высший земельный суд Дюссельдорфа.
Немецкое Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA) заявило, что «Газпром» не получит преимуществ при проведении аукционов на дополнительные мощности газопровода.
«Ожидаемое бронирование допмощностей, которое может быть осуществлено через платформу Prisma, не дает «Газпрому» никаких исключительных прав. Напротив, эта процедура обеспечивает общий режим доступа к сети, так что другие компании также могут участвовать в аукционе. По мнению Bundesnetzagentur (BNetzA), меры регулятора только укрепляют конкуренцию. Безопасность газовых поставок не находится под угрозой», — цитирует представителя BNetzA Михаэля Райфенберга агентство РИА «Новости».
В «Газпроме» прямо не подтвердили свои планы участвовать в аукционах на мощности Opal, но отметили, что у них такая возможность есть.
«Решение Европейской комиссии от 28.10.2016 и соглашение об урегулировании от 28.11.2016 таким образом остаются в силе. Это позволит компании-оператору газопровода Opal после соответствующего согласования с германским регулятором проводить аукционы на доступ к мощностям газопровода, а компании «Газпром экспорт» и заинтересованным третьим лицам — участвовать в этих аукционах и бронировать мощности в рамках аукционов», — говорилось в сообщении «Газпром экспорта», экспортного подразделения газового концерна.
Теперь Россия сможет полностью загрузить мощности «Северного потока». Кроме того, решения судов и немецкого регулятора — это хороший сигнал для российской стороны на фоне новых санкций США,
Германия демонстрирует, что не будет отказываться от выгодного сотрудничества с Россией в газовой отрасли ни под давлением Польши с Украиной, ни под прессингом США, которые стремятся навязать Евросоюзу собственный сжиженный природный газ, который дороже российского трубопроводного.
В этой связи перспективы проекта «Северный поток-2», прямо упоминающийся в американском законе о санкциях, уже не кажутся столь мрачными.
Для Украины, которая сейчас получает около $2 млрд в год от газового транзита, это плохая новость. Если «второй поток» будет запущен, то она может лишиться этих денег и статуса главного транзитера российского газа.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в июне заявил, что «перестройка газотранспортных коридоров на территории России предопределяет, что к началу 2022 года возможный потенциальный объем транзита через территорию Украины в центральном коридоре будет составлять от 10 млрд до 15 млрд кубов газа».
Германия неоднократно высказывалась против новой санкционной политики США, На днях министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что перед подписанием президентом США Дональдом Трампом законопроекта об ужесточении санкций против России «время еще есть»: законопроект H.R. 3364 предусматривает предварительные консультации с представителями европейских стран перед окончательным принятием.
«Трамп еще не решил, будет ли и как именно он будет ужесточать режим санкций в отношении России. Закон предусматривает, во всяком случае, предварительные консультации с нами», — заявил Габриэль.
Глава МИД Германии намерен активно обсуждать этот противоречивый законопроект, находясь «в тесном контакте» с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Также Габриэль подчеркнул, что Берлин пытается, с одной стороны, поспособствовать с помощью санкций преодолению украинского кризиса и «оказать политическое давление на Москву», а с другой — защититься от американской промышленной политики.
gazeta.ru