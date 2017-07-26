Украина отключила электричество ЛДНР

Как сообщил и.о. директора Укрэнерго Всеволод Ковальчук, с сегодняшнего дня, а именно с 0:00 26 июля, территория оккупированного Донбасса осталась без поставок электроэнергии, которую производят электростанции находящиеся на контролируемой Украине территории.
"С 00.00 26.07.2017 года прекращено перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория ОРДЛО на данный момент не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины", – написал Ковальчук.
Сейчас территории неконтролируемого Донбасса питаются электричеством от Старобешевской и Зуевской ТЭС, также электричество подается из Российской Федерации.
Стоит заметить, что перепадов напряжения, или каких-либо проблем в связи с отключением электричества на неконтролируемой территории не возникло, города остаются со светом, предприятия работают без остановок.