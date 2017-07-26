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Харцызский трубный завод по-прежнему остается без заказов

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Главная / Инфраструктура
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Харцызский трубный завод по-прежнему остается без заказов

Знаменитый на всю Украину и страны бывшего СНГ Харцызский трубный завод, который перешел под так называемое внешнее управление самопровозглашенной ДНР, по-прежнему простаивает.

Как заявила Ольга Полякова, «руководитель» по контролю тех предприятий, которые были переведены в собственность «республики», завод ищет заказчиков и возможно уже в сентябре 2017 года, производство может быть восстановлено. Однако работу завода на полную мощность не обещают, поэтому всех сотрудников обеспечить трудоустройством не получится.

Также Полякова рассказала, что на предприятии числятся все сотрудники, которые получают две трети зарплаты, в связи с тем, что не задействованы в производственном процессе.


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