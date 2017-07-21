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Коллекторам упростили доступ к деньгам украинцев

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Главная / Финансы
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Коллекторам упростили доступ к деньгам украинцев

Украинские коллекторы чувствуют себя все вольготнее и уже мало чем отличаются от обычных вышибал.

Практика продажи безнадежных долгов специализированным компаниям — довольно распространенное в мире явление. Используется она преимущественно в банковском секторе и в ситуации, когда процесс взыскания долга становится проблематичен и связан с длительными и дорогостоящими процедурами.

«В Украине, кроме задолженности по кредитам лопнувших банков, которые составляют десятки миллиардов гривен есть еще второй источник долгов — задолженность потребителей по коммунальным услугам», — рассказал старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

По словам экспертов, в стране активно стал развиваться бизнес по взысканию долгов. Чему способствовало принятие изменений в различных законах. При этом закона, регламентирующего деятельность самих коллекторов, по-прежнему нет. Поэтому коллекторские фирмы не всегда работают в правовом поле, а их требования оспариваются в судах.

Государство против должника


По словам юристов, единственная законная функция коллекторов — это письменно напоминать должникам об остатке долга, но многие переступают эту грань. Чему способствует несовершенство законодательства и попустительство всех контролирующих органов. Идеи урегулировать коллекторский рынок у властей возникают из года в год, но из-за отсутствия нормативной базы, по оценкам экспертов, 20-30% этого рынка находятся в тени.

«Учитывая, что правоохранительная система сейчас практически парализована реформированием и переаттестациями, надеяться на защиту государства от неправомерных действий коллекторов не приходится», — заметил Кравец

Юрист отмечает, что процедуры взыскания долга сейчас урегулированы как Гражданским кодексом, так и законом об исполнительном производстве. А существующие законопроекты о коллекторской деятельности по сути развязывают руки коллекторам.

Кроме того уже принятые законодательные изменения значительно облегчают эту деятельность. Например, до сих пор, если суд выносил решение в пользу банка, взыскать средства могла только государственная исполнительная служба.

«Проблема частных исполнителей очень скоро встанет перед должниками, буквально через 2-3 месяца. Потому что сейчас очень трудно проконтролировать правомерность действий частного исполнителя», — говорит юрист.

По его словам, частные исполнители работают по принципу экстерриториальности. А потому исполнитель из Херсона или Николаева вполне может проводить взыскание имущества где-нибудь в Черниговской области. А чтобы ознакомиться с материалами дела, придется ехать в Херсон или Николаев.

Теперь, чтобы открыть исполнительное производство, взыскатель должен заплатить аванс (10% суммы долга). Кроме основного вознаграждения заработок частных исполнителей может включать и дополнительное, размер которого будет устанавливать взыскатель.

Потому могут быть большие злоупотребления со стороны частных исполнителей.

«Примерно 95-96% решений суда о взыскании долгов не исполняется. Поэтому говорить о том, что все 100% взыскателей будут финансировать работу исполнителей без гарантии результата — абсурд. Они наверняка попытаются дополнительно заинтересовать исполнителя, чтобы взыскать долг наверняка», — считает руководитель консалтинговой компании William-Іnvest Expert Виктор Медведь.

Расставляют сети


Украинские суды до сих пор под завязку забиты исками банков по непогашенным кредитам. И хотя закон запрещает отчуждать имущество по валютным долгам, нотариусы и госрегистраторы не обращают на это внимания.

По словам Ростислава Кравца, таких случаев уже десятки тысяч. Банки продают миллиардные долги по валютным кредитам, а финкомпании изымают имущество и перепродают его несколько раз связанным лицам по цене, которая в несколько раз ниже рыночной стоимости. А затем переоформляют это имущество на себя.

Несмотря на то, что нет решений о выселении в дома должников приезжают крепкие ребята и выбрасывают людей на улицу. Это может привести к тому, что граждане перестанут верить государству и будут решать проблемы вне правового поля.

«Между тем, по нормам Гражданского кодекса, стороной взыскания залога по кредитному договору (а не займу) может выступать только юридическое лицо с соответствующей лицензией. Поэтому переуступка требования физлицам незаконна», — заверил Ростислав Кравец.

Но правоохранители часто бездействуют, поэтому все, что остается — идти в суд. Здесь на стороне должника нормы закона об ответственности за вымогательство и принуждение к исполнению гражданско-правовых договоров.

«Все не так безнадежно. Есть механизмы защиты. Например, можно оспаривать переуступки и переоформление имущества. Как показывает судебная практика, положительных решений о возврате имущества, отобранного финкомпаниями довольно много. Но для этого надо активно защищать свои права, а не ждать, что кто-то их защитит за вас», — подчеркнул Кравец.

Что касается долгов по ЖКХ, то здесь главная угроза — приказное производство. Как уже писал UBR.ua, любой поставщик услуг за долги потребителя может подать в суд и в порядке приказного производства (без участия сторон) получить решение о взыскании долга.

«Учитывая, что судьи перегружены делами в 5-6 раз от максимально возможного предела, они не часто вникают в подробности дела и стараются побыстрее разрешить спор», — объяснил Кравец.

Поэтому, по словам юриста, уже нередки случаи, когда суды решают взыскать долг с бывших владельцев жилья. Причина в том, что новые владельцы квартир не платят за коммуналку, а поставщик не знает о смене владельца и требует деньги с тех, кто у него значится в базах данных.

В результате бывшие собственники квартиры узнают о том, что случилось только, когда их останавливают на границе или накладывают арест на их имущество. Поэтому снова приходится доказывать в суде свою правоту.

Такое случается и с базами данных по должникам банков. Коллекторы не имеют права вносить изменения в базы данных. Поэтому даже если кредит давно погашен, но в базе по какой-то причине человек указан как должник ему будут продолжать звонить.

«Нет контроля методов взимания долгов. Поэтому надо регламентировать эту работу коллекторов, вплоть до лицензирования. Например, лицензии в охранных фирмах сыграли свою положительную роль. Когда стоял вопрос о нарушении лицензионных условий и установленных нормативов, охранные компании, участвовавшие в рейдерских захватах, снимались и уходили с объектов», — рассказал Виктор Медведь.

По словам экспертов, нужна финансовая и юридическая ответственность коллекторов. Например, за угрозы Уголовный кодекс предполагает ответственность, но такие случаи как правило, не расследуются.

«Оснований приходить домой к должнику у коллекторов нет. Противостоять им можно, блокируя номера, с которых вам звонят (как правило у каждой коллекторской фирмы их не более десятка). А также полное игнорирование письменных обращений. Обязательно прекращать разговор с коллекторами после представления звонящего. Не надо тратить на них время», — советует Медведь.

Как рассказал экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель «Союза собственников жилья Украины» Алексей Кучеренко, система взыскания долгов работает, когда должников мало. А кода их много, то компании-поставщики услуг боятся социального протеста и не слишком усердствуют в выбивании долгов за ЖКХ.

МинПром


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