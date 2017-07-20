Загранпаспорт: доппроверки ВПЛ и жителей неподконтрольного Донбасса

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим со странами Евросоюза для граждан Украины. В этой связи определенную актуальность среди соотечествеников приобрел вопрос получения загранпаспорта, который сейчас выдается в форме биометрического – с чипом в обложке, на котором записана вся информация о вас, вплоть до отпечатков пальцев и оцифровнной подписи.
У жителей Донбасса, переселенцев и украинцев, проживающих на неконтролируемых Украиной территориях, по поводу получения заграндокумента возникло особенно много вопросов. Это и не удивительно.
Начали за здравие
Еще в середине мая первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что безвизовым режимом со странами Евросоюза смогут воспользоваться и жители неподконтрольных Украине территорий.
«И крымчане, находящиеся сейчас в оккупации, и наши граждане, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, получили очень четкий сигнал: они являются гражданами Украины и безвизовый режим касается всех граждан Украины», – заявила она.
Ее тут же поддержал президент Петр Порошенко. По его словам, безвизовые поездки в Европу станут отличной мотивацией для жителей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма, чтобы вернуться в Украину. «Получение биометрического паспорта и возможность свободной поездки в Европу станет отличной мотивацией для населения Донбасса и Крыма», – заявил он.
Казалось бы, у жителей всего Донбасса без исключений, никаких проблем с получением загранпаспорта возникнуть было не должно. Однако, спустя всего пару дней, политика резко изменилась.
Загранпаспорт без… безвиза
«Сейчас преимуществом безвизового режима смогут воспользоваться только ВПЛ после проведения соответствующей процедуры. Мы должны очень ответственно относиться к каждому биометрическому паспорту, который выдает украинская власть», – заявил Петр Порошенко.
Из его слов недвусмысленно вытекало, что кроме жителей подконтрольной части Донбасса и ВПЛ, биометрический паспорт получить больше не сможет никто. Причем, все будет именно так, пока Украина не вернет контроль над ныне неконтролируемыми территориями. Не раньше.
Однако, неожиданно в защиту жителей Донбасса выступили чиновники ЕС и от этого позиция Украины по данному вопросу стала еще менее внятной и более странной.
Петр Порошенко заявил, что жители неконтролируемых территорий не могут оставаться без паспортов для выезда за границу. Поэтому, в случае невозможности получить биометрический паспорт, им нужно выдавать загранпаспорта… старого образца. «Нужно при согласовании с СБУ и МИДом Украины внести на рассмотрение правительства предложение о том, что этим гражданам можно выдавать паспорта старого образца», – сказал он.
Главная фишка такого «хода конем» была в том, что старые украинские загранпаспорта не позволяют пересекать границы стран ЕС без визы.
Новая украинская идея европейцам также не понравилась. Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что выдавать жителям неконтролируемой части Донбасса загранпаспорта старого образца неприемлемо. Им, как и другим гражданам Украины, должны выдаваться полноценные биометрические паспорта.
«Предложение, что жители Крыма, а также ОРДЛО не получали паспорт, необходимый для безвизового режима, – противоречит подходу ЕС. Право на безвизовые поездки в ЕС должны получить все граждане Украины, независимо от того, где они проживают», – заявил посол.
Проверять дополнительно. Это как?
После этого, Украина разрешила выдачу биометрических паспортов и жителям неконтролируемых территорий, но с условиями. «Все эти люди из неконтролируемых территорий будут проходить дополнительные проверки. Мы в первую очередь должны заботиться не о правах человека, а о безопасности своего государства. Не вижу никаких преград, если человек законопослушный и честный гражданин Украины», – заявил по этому поводу заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.
Что означают эти дополнительные проверки? По словам пресс-секретаря госпредприятия «Документ» Владимира Полищука, гражданам с пропиской на неконтролируемых Украиной территориях нужно будет предоставить дополнительные документы для идентификации их личности.
«Определенное количество документов было утеряно, поэтому нет возможности идентифицировать личность по форме №1. Есть постановление Кабмина, рекомендующее проводить дополнительную идентификацию. Поэтому, если кто-то пришел сделать загранпаспорт, принес паспорт гражданина Украины, идентификационный код, старый загранпаспорт, мы вынуждены просить предоставить свидетельство о рождении либо военный билет или другие документы. Проводится дополнительная идентификация через другие органы власти и выдается заграничный биометрический паспорт», – сообщил Владимир Полищук.
С особым отношением при получении биометрического паспорта пришлось столкнуться и переселенцам. Несмотря на то, что перечень подаваемых документов для получения биометрического паспорта жестко регламентирован, у ВПЛ стали дополнительно требовать справки, подтверждающие их статус. Соответствующее требование официально опубликовала на своем сайте Государственная миграционной служба.
Стандартный набор документов, подаваемых для оформления биометрического загранпаспорта выглядит так:
заявление-анкета (она подается лично или законным представителем),
паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14 лет) или свидетельство о рождении (если загранпаспорт оформляется впервые и для лиц, не достигших 14 лет),
документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов в случае его наличия (попросту говоря - код из налоговой) для лиц, достигшие 18 лет, и оформляющих загранпаспорт впервые или взамен загранпаспорта, оформленного до 2007 года,
документы с отметкой банка об осуществлении установленных законодательством платежей или оригинал и копию документа об освобождении от таких платежей (проще говоря - квитанция об уплате административного сбора и оплате бланка загранпаспорта),
две цветные фотографии размером 3,5х4,5 см и одну фотографию размером 10х15 см для внесения оцифрованного изображения лица путем сканирования в случае оформления паспорта лицу, не достигшему 12 лет или лицу, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья (что подтверждается соответствующей справкой лечебного учреждения),
справка ВПЛ (законно или нет, но ее чаще всего требуют).
И еще немного документов
Оформляют биометрические паспорта переселенцы из Крыма и Донбасса в территориальных подразделениях Государственной миграционной службы. В Донецкой области их 25 (см. перечень и контакты), в Луганской – еще 16 (см. перечень и контакты) почти во всех значимых городах. Еще можно в территориальных Центрах предоставления административных услуг (список на сайте ГМС Украины).
С жителями неконтролируемых Украиной территорий все немного сложнее. По факту все тоже самое. Они обращаются в любое ближайшее отделение Государственной миграционной службы на украинской территории (чаще всего это в Бахмуте, Великой Новоселке и Волновахе). И тут у них начинаются реальные проблемы с дополнительной проверкой.
В принципе, согласно последней редакции постановления Кабмина №152 от 7 мая 2014 года при подаче документов на получение загранпаспорта предусмотрена идентификация любого лица, подающего документы.
Однако, у граждан с неконтролируемой территории в миграционной службе могут дополнительно потребовать любые документы, выданные до 2013 года, которые могут подтвердить личность и которые имеются в наличии. Причем, крайне желательно, чтобы на них было фото. Документы, выданные после 2013 года – не принимаются.
Список возможных документов таков:
с фото:
паспорта – обычный заграничный, дипломатический, служебный
удостоверения – водительское, личности моряка, члена экипажа или личности на возвращение в Украину
военный билет
пенсионное удостоверение
льготное удостоверение
пропуск на работу
без фото:
свидетельства – о рождении, о браке, о расторжении брака
дипломы об окончании ВУЗа, колледжа, техникума
Далее миграционная служба рассылает запросы по предоставленным документам в соответствующие инстанции и ожидает оттуда подтверждения личности. К примеру, если это свидетельство о рождении, то запрос идет в соответствующий паспортный стол. Сказать, что это долго, ничего не сказать.
Кстати, нетрудно сразу заметить один значимый нюанс. Если украинец родился, учился и работал на территории Донецкой или Луганской областей, которые сейчас неподконтрольны Украине, то шансов пройти подобную дополнительную проверку у него довольно мало. Впрочем, как признаются сами сотрудники Государственной миграционной службы, и у остальных дорога не усыпана розами.
Все дороги, ведущие к биометрике
По информации на сайте Государственной миграционной службы, биометрический загранпаспорт при изготовлении до 20 рабочих дней будет стоить 557 грн, а до 7 рабочих дней – 810 грн. Если необходимо выехать за границу из-за смерти родственника или для лечения, то биометрический паспорт могут оформить и за 3 рабочих дня. Но в этом случае нужно предоставить документ, подтверждающий необходимость срочного выезда, и заплатить 810 грн.
Биометрический паспорт можно оформить и в государственном предприятии «Документ». Документы подаются те же, а вот цена другая. За 20 рабочих дней – 957 грн., а за 7 дней – 1210 грн. О готовности биометрического паспорта сообщают смс.
Но реально отделаться такими деньгами жителям с неконтролируемых территорий не получится никак. У них есть выбор – ехать на несколько дней на контролируемую территорию, снимать там жилье, питаться и ожидать документ или заплатить посреднику и сделать все быстро, но дорого.
Объявлений с предложениями от посредников в Донецке много и в Интернете, и на столбах и досках объявлений. Оплата только за услуги и срочность (вопрос решается с выездом за один день) от 2 до 3,8 тыс. грн. Естественно, все обязательные платежи клиент оплачивает сам.
За эти деньги человека доставляют на микроавтобусе на контролируемую территорию в один из пунктов оформления и проводят по всем процедурам вне очереди. Примечательно, что некоторые посредники обещают (за соответствующие деньги) решить и вопрос недостающих документов, т.е. оформить биометрический паспорт с минимальным пакетом документов (паспорт и идентификационный код).
Люди, которые уже воспользовались подобными услугами, говорят, что все – правда. И, хотя услуга и дорогая, она того стоит. Некоторые жители неподконтрольных территорий пользуются услугами донецких туристических фирм, организовывающих даже специальные туры. Причем, цены у них могут существенно отличаться, но в среднем от 1,8 до 2,8 тыс. грн. Но сроки оформления до 30 дней.
Интересно, что некоторые находят и нетрадиционные пути. Так, по данным украинского министерства иностранных дел, за первые 5 месяцев 2017 года за биометрическими паспортами в украинские дипломатические учреждения в… России обратились 1538 человек. Примерно половина из них – выходцы из неподконтрольных районов Донбасса и Крыма.
Так или иначе, вопрос решается. «К нам не поступают жалобы от жителей "серой зоны" или неподконтрольных территорий, либо от переселенцев, что у них есть какие-то трудности с получением биометрических паспортов. Хотя бывают какие-то непонимания между заявителем и чиновником, но они решаются. Здесь нет системных нарушений прав переселенцев или жителей неподконтрольных территорий», – заявила аналитик благотворительного фонда «Право на защиту» Елена Виноградова.
Донецкие Новости