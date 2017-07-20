Загранпаспорт: доппроверки ВПЛ и жителей неподконтрольного Донбасса

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Украина не получит безвизовый режим со странами ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Риге - Томбинский

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