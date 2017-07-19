В ДНР подняли тарифы на отопление и водоснабжение



Не смотря на мораторий, о котором говорил «глава» самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, тарифы на водоснабжение и отопление все-таки повысили.



На сайте городской «администрации» Донецка сообщается, что данные повышения тарифов не касаются местного населения, однако в самом «указе», который подписал Захарченко, говорится об обратном, повышение тарифов будет во всей «республике» и для всех потребителей.



Известно, что данный «указ» и соответственно тарифы вступают в силу с 1 июля, то есть по новым тарифам население заплатит уже в этом месяце. Так для жителей Донецка, стоимость одного квадратного метра отопления будет составлять 13,92 рублей в отопительный период и 6,96 рублей на протяжении года.



Тарифы на горячую воду для потребителей Донецка следующие: за 1 куб.м подогрева холодной воды нужно заплатить 29,16 руб. а за 1 куб. м. горячей воды 35,16 руб. стоимость горячей воды для потребителей без приборов учета составит 107,16 рублей за одного человека.



Чтобы ознакомиться более подробно с новыми тарифами на водоснабжение и отопление, нажмите на ссылку .