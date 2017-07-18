Захарченко объявил о создании нового "государства"

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" – Малороссии. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, передает Интерфакс.
"Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", – сказал глава донецких сепаратистов.
По его словам, столицей Малороссии станет Донецк, а Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.
"Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого... Мы исходим из того, что Донецкая народная республика, наряду с Луганской народной республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть", – сказал Захарченко.
Он добавил, что необходимо будет ввести в "стране" чрезвычайное положение на три года.
"Ввиду избежания хаоса, предлагаем ввести чрезвычайное положение на три года, за это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну", – сказал Захарченко.
Глава ДНР предлагает жителям Украины "переучреждение страны".
"Это мирный выход. Но тут есть несколько условий – его должны поддержать сами жители Украины. Мы уже провели консультации с представителями власти и бизнеса регионов, а также, если международное сообщество поддержит идею. Это первое и последнее наше предложение", – заявил Захарченко.
Он считает, что власти в Киеве не легитимны и не способны остановить войну. Захарченко отметил, что ситуация в Донбассе зашла в глухой тупик, завязался "такой узел, который разрубить уже нельзя".