Четыре сценария для Донбасса

На сегодня ни один из возможных сценариев разрешения военного конфликта на Донбассе не позволяет восстановить Украине территориальную целостность на выгодных для Киева условиях. Это возможно только после смены президентов в Вашингтоне и Киеве, пишет Ирина Гасанова в №23 (767) журнала Корреспондент.net.
"Без прогресса по Украине невозможно улучшение отношений с Россией, в том числе снятие или ослабление санкций Запада с России, чего желают обе стороны", - написала американская газета Washington Post накануне первой встречи американского президента Дональда Трампа и президентом России Владимиром Путиным 7 июля во время саммита «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге. Украина стала предметом раздора в отношениях между Россией и Западом, и без нее уже невозможно исправить ситуацию. Чтобы ни писали в официальных анонсах и заявлениях, Украина – в первых пунктах повестки дня Саммита G20, но на этот раз уже будет обсуждаться без участия украинского руководства.
"В нарушение международного права, по своим собственным правилам, но Путин сделал себя мировым лидером. Украина упустила исторический шанс дискредитировать Россию как глобального игрока после 2014 года", - заявил Корреспонденту заместитель секретаря СНБО Украины в 2008-2011 годах Степан Гавриш. На четвертом году военного конфликта на Донбассе и аннексии Крыма Запад и Россия уже демонстрируют серьезные намерения разрешить "украинский вопрос", убрав эту помеху для развития отношений между собой.
Первая встреча Трампа с Путиным в Гамбурге может дать старт разрешению конфликта между Украиной и Россией, а может и наоборот привести к усилению военных действий на Донбассе, и, соответственно, дальнейшему напряжению отношений между Западом и Россией. Не смотря на то, что Украина политически и экономически очень зависима от Запада, у Киева остается возможность повернуть ситуацию в нужном направлении и не принять условия мира, навязанные извне. Тем более, что за годы военного конфликта на Донбассе нынешняя украинская власть все менее заинтересована в его завершении. Алгоритма управления страной вне условий войны у нее пока нет.
Заложники "минских утопий"
Перед саммитом G20 стороны, включенные в урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе, подтвердили неизменность поддержки Украины в двусторонних встречах на высшем уровне, также как и то, что ключевыми остаются Минские соглашения. Президент Петр Порошенко во время своих визитов в Вашингтон 20 июня, 21 июня – в Брюссель и в Париж 26 июня получил соответствующие официальные заявления. Администрация Трампа расширила санкции против России. Белый дом заявил, что санкции будут действовать пока россияне не уйдут из восточной Украины. Европейский Союз продлил санкции еще на полгода. Французский президент Эммануэль Макрон заявил о намерении вдохнуть новую жизнь в Нормандский формат (Германия, Франция, Россия, Украина) и разработать пусть незначительные, но конкретные шаги по выполнению Минских мирных соглашений. Канцлер Германии по-прежнему остается главным защитником «Минска», а президент Путин – главным бенефициаром его реализации. На самом деле, стороны прекрасно осознали утопичность Минских соглашений, и то, что их выполнение чревато для Украины серьезным кризисом государственности вплоть до распада.
Оба раза мирные соглашения Киев подписывал под военным давлением России. Минск-1 –после Иловайского котла в августе 2014 года, Минск-2 – во время боев за Дебальцево в январе-феврале 2015 года. "Первые Минские договоренности Киев подписал в обмен не неформальные договоренности о признании легитимности Москвой избранной после Майдана 2013-2014 года украинской власти", - говорит Степан Гавриш. По его словам, после подписания первых Минских соглашений Киев превратил "террористов", захвативших власть на Донбассе в "сепаратистов", которые при поддержке России создали военно-политическую инфраструктуру непризнанных государств ДНР и ЛНР.
В "Минске 2" все обязательства закреплены только за Украиной. Обязательства России как миротворца прописаны в дополнительном протоколе. Декларацию о своей приверженности к выполнению Минских соглашений лидеры стран – участниц Нормандской четверки так и не подписали. "Нет ни одного пункта "Минска", который бы нарушала Россия в одностороннем порядке. Все, что нарушается нами – в ответ на то, что нарушает Украина", - заявил Корреспонденту преподаватель политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.
По всем пунктам Минских соглашений между Россией и Украиной принципиальные расхождения. Для Кремля важно сначала узаконить в Украине подконтрольных лидеров ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) через амнистию и местные выборы с последующей федерализацией всей страны, а потом уже демилитаризировать эти территории и передавать контроль над границей Киеву или международной миссии. Собственно, такой порядок и прописан в Минских соглашениях. "Федеративный статус восточным регионам необходим, чтобы балансировать политику западных регионов Украины, - говорит Мирзаян, – и не было больше перекосов в сторону Запада в украинской политике. Федерализация и будет гарантировать нейтралитет Украины по типу Финляндии". При этом он отмечает, что Киев не признает "молодые республики", а без этого Россия никому не передаст контроль над границей, и будет держать в ОРДЛО вооруженные силы и спецслужбы.
"Россия хочет, чтобы мы по "Минску" перенесли раковую опухоль из желудка в голову", - говорит Степан Гавриш. Из Украины постоянно звучит: сначала демилитаризация, вывод иностранных вооруженных формирований, потому амнистия и выборы в ОРДЛО по украинским законам. Президент Порошенко также настаивает на международной миротворческой миссии, которая будет поначалу контролировать границу с Россией, но без участия российского контингента. Россия – категорически против. "Нам при международной миссии на границе совсем не нужны какие-нибудь польские миротворцы, поэтому мы там должны остаться наши добровольцы и вооружение", - заявил Корреспонденту российский аналитик на правах анонимности.
После примерно двух лет разъяснительной работы украинским дипломатам удалось донести до западных лидеров, что выполнение в таком порядке Минских соглашений абсолютно не приемлемо, ибо оно означает узаконивание российского вмешательства во внутренние и внешние дела Украины. Однако все участники переговорного процесса оказались заложниками Минских соглашений.
Российская коса – на американский камень
"Лидеры Штатов и Европы далеко не одинаково смотрят на военный конфликт на востоке Украины. Для европейцев наличие непогашенного конфликта может привести как к его погашению, так и раздуванию. А у администрации Трампа – нет ощущения, что ему сейчас очень мешает Украина, - говорит глава общественной организации "Украинская стратегия" Анатолий Пинчук. - Более того, так складываются обстоятельства, что из-за скандалов вокруг расследований связей окружения Трампа с Россией, как раз конфликт в Украине дает американскому президенту основания предпринимать хоть какие-то действия в отношении России".
Администрация президента Трампа все больше склоняется к тому, что Украина может стать хорошим козырем в переговорах с Россией по другим международным проблемам. Но в Кремле уверены, что Трамп рассматривает нашу страну как убыточный актив. По словам источника Корреспондента, пока Путин не готов "продавать Трампу Украину задорого" и идти на серьезные уступки в других регионах ради Украины. Между Штатами и Россией останутся серьезные противоречия на Ближнем Востоке.
Главный козырь Путина в переговорах с Трампом – Китай. Если Россия не сможет нормализовать отношения с Западом, то вынуждена будет пойти в орбиту влияния Китая, играя на усиление противостояния между Пекином и Вашингтоном. Для администрации Трампа расположение крайне важно. Трамп все больше понимает, что без Китая ему никак не усмирить Северную Корею, которая серьезно беспокоит главных американских союзников в Азиатско-тихоокеанском регионе – Японию и Южную Корею.
С другой стороны, Трамп тоже не многое может предложить Путину. Американский президент оказался в тисках ястребов Республиканской партии не только из-за скандала вокруг его окружения о связях с Россией. За полгода своего нелегкого президентства он понял, что с рейтингом доверия населения в 36-38%, враждебными медиа, расследованиями против него и его соратников, без республиканцев в Конгрессе невозможно реализовать ни одно решение. И пока внешняя политика администрации Трампа остается под контролем ястребов- республиканцев из крыла неоконсерваторов. В его администрации их представляют вице-президент Майк Пенс, министр обороны Джеймс Мэттис, советник по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер и глава Госдепа Рекс Тиллерсон. "У Тиллерсона хоть менее жесткая позиция по отношению к России, но когда встанет вопрос ребром, он встанет на сторону Конгресса. Желающих зайти на тонущий корабль к капитану Трампу совсем не много, оттого так много остается вакантных мест в Белом Доме", - сказал Корреспонденту бывший сотрудник аппарата Конгресса на правах анонимности. "У Трампа мало "конфет", которые бы заинтересовали Путина, – говорит политолог Виталий Кулик. – В диалог по Сирии, где "неоконы" заняли жесткую позицию "вытеснить Россию", не верю. Для снятия санкций у него нет поддержки в Конгрессе. В Восточной Европе Пентагон усиливает своих союзников по НАТО, и остановить этот процесс уже невозможно".
Администрация Трампа и республиканцы, которые обвиняли президента Обаму в слабости его внешней политики, по отношению к России избрала тактику мягкого: сначала максимально укрепить свои позиции в болевых для России вопросах, чтобы потом уступать по мелкому. Администрация Трампа в день визита Порошенко в Вашингтон 20 июня расширила санкции в отношении России. Они коснутся всех компаний и лиц, причастных к проектам России по импорту энергоносителей. Среди таковых – немецкие и австрийские подрядчики на строительстве газопровода "Северный поток 2" для импорта российского газа в Европу в обход Украины. Вместе с тем в Палате Представителей (нижняя палата американского Конгресса) притормозили рассмотрение санкций, принятых Сенатом за вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Это позволяет администрации Трампа убить двух зайцев. "Трамп, с одной стороны, показывает Конгрессу свое строгое отношение к России. С другой стороны, санкции Сената может использовать как туз на переговорах с Путиным", - поясняет американский политический аналитик Филипп Гриффин. Все эксперты, с которым беседовал Корреспондент, единодушны в том, что для России крайне важно добиться если не полной отмены, то ослабления секторальных санкций, введенных за развязывание военного конфликта на Донбассе.
По дороге в Гамбург на саммит G20 президент Трамп 6 июля посетил Польшу, где выступил на саммите "Инициатива трех морей" перед лидерами десяти стран ЕС из Восточной Европы. Главный вопрос саммита – снижение зависимости от российского газа за счет увеличения импорта сжиженного американского газа, который должен пойти по коридору "Север-Юг" от стран Балтии до Балканского полуострова, на побережьях Балтийского, Адриатического и Черного морей. Его строительство планируется завершить через два года.
Безусловно, на саммите "Трехморья" обсуждалась и поддержка Украины в противостоянии российской агрессии. Участники саммита "трех морей" в Польше – это страны, которые в отличие от Западной Европы, воспринимают действия России в Украине как прямую угрозу своей безопасности. Но президент Порошенко, несмотря на усилия украинских дипломатов, не был приглашен на него. Формальная причина – участие только стран ЕС, а на самом деле, не хотели дразнить президента Путина и осложнять переговоры Трампа с ним в Гамбурге.
В Евросоюзе все меньше сторонников тупиковых Минских соглашений. Даже президент Макрон, который сейчас ради укрепления франко-германской оси в ЕС, поддерживает Меркель, не захочет в начале своего амбициозного президентства тянуть бремя провала во внешней политике из-за приверженности изначально провальным соглашениям, да еще и с экономическими потерями для своей страны. Явное понижение статуса Украины в международном урегулировании конфликта на ее же территории подталкивает Киев начать проявлять инициативу, предлагая свои варианты решений.
Три сценария для Донбасса
Анонсированный законопроект о замене АТО на другой правовой формат и деоккупации ОРДЛО, который уже две недели разрабатывает СНБОУ, должен создать гибкое правовое поле для маневрирования Киева: от затягивания безрезультатных вялотекущих боевых действий до военного сценария. Неопределённостью позиции руководства Украины в выборе пути разрешения конфликта объясняется и противоречащие друг другу заявления об этом законопроекте. С одной стороны речь о деоккупации ОРДЛО, но, при этом, по утверждению вице-спикера Оксаны Сироид, в концепции законопроекта не называется, кто – оккупант. С одной стороны, заявления о том, что новый закон предполагает исключительно политическое разрешение конфликта, а с другой – расширение свободы действий для вооруженных сил (ВСУ) и возможность введения военного положения в зоне боевых действий и на территориях приграничных областей.
"Россия ведет гибридную войну, и мы должны ответить тем же, то есть создать гибридные правовые конструкции, которые позволяют принимать решения и отыгрывать их назад, если понадобится", - говорит Виталий Кулик. Эта правовая рамка может быть наполнена законами, принятыми простым большинством, президентскими указами, приказами Генштаба, постановлениями правительства и другими подзаконными актами. По словам Кулика, именно о том, какого статуса правовые документы будут наполнять этот рамочный закон, и спорят в правящей коалиции, поскольку он в любом случае расширит полномочия президента и нарушит баланс власти.
Запад тоже оставляет для себя поле для маневра. В последний визит Порошенко в Вашингтон было подписано несколько соглашений о сотрудничестве, которые носят также рамочный характер, и их содержание будет наполняться по мере необходимости. К примеру, военное соглашение о военно-техническом сотрудничестве составлено так, что оно позволяет, как развивать совместные оборонные проекты, так и не исключает возможности поставок оборонительного оружия Украине. Несмотря на громкие заявления украинской власти, вероятность получения Украиной американского оружия очень невысокая. "В Вашингтоне доминирует мнение, что если Украине поставить летальное оружие, то Россия тоже будет наращивать там свои вооружения, что никому не нужно в центре Европы, - говорит Гриффин. – Заявления украинского руководства о вероятности поставок такого оружия – больше техника политического давления на Вашингтон, что, в общем-то, правильно".
Все зависит от поведения России. Рычагов давления у Запада на нее нет. "РФ может себя вести двояко. Она играет, и, в зависимости от условий, может вести себя и условно мирно, и агрессивно", - говорит Анатолий Пинчук. Диапазон развития ситуации остается очень широкий: от военной эскалации до достижения минимального урегулирования с участием международной миссии. Каждый из возможных на сегодня сценариев разрешения военного конфликта на Донбассе в этом диапазоне несет свои риски для украинской государственности.
Первый сценарий – сохранение Нормандского переговорного формата, Минских соглашений без изменений и дальнейшее затягивание урегулирования.
Он означает продолжение артиллеристских обстрелов с обеих сторон. Но у Киева остается все меньше возможностей сохранять ситуацию неизменной. Уровень доверия к власти стремительно падает, вероятность досрочных парламентских выборов увеличивается, а через год – уже президентские выборы. "У президента нет сценария выхода из кризиса для страны, но у него есть свой личный сценарий – переизбраться на второй срок", - считает Гавриш. Он уверен, что это наиболее вероятный сценарий развития ситуации в зоне военного конфликта. Реализовать его власти позволит периодическое обострение боевых действий в зоне конфликта. А возможность вводить военное положение по новому закону о замене формата АТО позволяют власти исключить из голосования нелояльный электорат восточных областей, и увеличивают шансы сохраниться у власти после выборов. Преградой может оказаться позиция западных партнеров.
Второй сценарий предполагает давление Запада на Киев выполнить Минские соглашения.
Президент Порошенко дважды подписался под Минскими соглашениями, и продолжает заявлять о том, что альтернативы им нет. Для Запада это необходимо, чтобы снизить градус глобального напряжения, которому способствует несговорчивость России. Пока единственным привлекательным для Кремля предложением может быть постепенное смягчение секторальных санкций, введенных за развязывание военного конфликта на востоке Украине.
Возможно, с некоторыми изменениями, но в угоду главного требования Москвы – узаконить власть лидеров боевиков ОРДЛО, расширенное самоуправление на этих территориях. При этом на Западе хорошо осознают последствия для Украины. "Это его работа как президента, которую за него никто не сделает, – говорит Филипп Гриффин. – Президент должен быть лидером и перед принятием решений убедить своих граждан в их необходимости. Если следующий Майдан с досрочными президентскими выборами, тогда должен прийти другой президент, который сможет объяснить украинцам, как двигаться к экономической стабильности и прекращению войны с Россией".
Третий сценарий предполагает "балканизацию" или раздел нашей страны
Если не на отдельные государства, то на федерации с широкой самостоятельностью от Киева. Эксперт по международной безопасности общественной организации «Майдана закордонных справ» Алексей Куропятник считает, что западные лидеры уже готовы к тому, что от Киева отсепарируются другие регионы Украины: "После Майдана 2014 года американские политики все больше осознают, что менять нынешний политический класс в Украине не на кого. На ставленника Кремля они тоже не согласны. Если за 25 лет не получилось реформировать эту страну целиком, значит надо ее реформировать по частям, что собственно уже и происходит". Эксперт добавляет, что вместе с тем, у американцев и западных европейцев есть опыт бывшей Югославии, которая разбилась на отдельные государства, и уже в каждом из них проводились демократические реформы и с последующей интеграцией в НАТО и ЕС.
Четвертый сценарий – возврат территорий ОРДЛО военным путем
Рычагов давления на Россию нет из-за опасности перехода ее под влияние Китая, и заставить Россию отказаться от своих планов на ОРДЛО и тем более каким-то образом вернуть Киеву Крым невозможно. Восстановить частично (без Крыма) территориальную целостность и сохранить единство Украины возможно только военным путем. Сегодня он маловероятен. Для этого ни у Киева нет военных ресурсов, ни необходимых условий в России. Некоторые эксперты утверждают, что попытаться провести военное освобождение ОРДЛО возможно ближе к президентским выборам в России в марте 2018 года, когда в России начнутся протестные митинги. На этом фоне Кремлю не выгодно будет усиливать еще и военные действия на востоке Украины, потому что у россиян и военнослужащих уже нет той мотивации, которая была три года назад. Однако такой вариант развития событий исключается, потому что любой из оппозиционеров, который поставит под сомнение внешнюю политику России по отношению к своим соседям, рискует резко потерять своих сторонников. Да и после убийства Бориса Немцова в 2015 году, который как раз намеревался разоблачить пагубность военной агрессии против Украины, желающих поднимать этот вопрос среди российских политиков не осталось.
Украинские и американские эксперты сходятся в том, что силовой сценарий восстановления территориальной целостности Украины возможен, но только после смены президентов в Киеве и Вашингтоне. В Соединенных Штатах с большой вероятностью следующим президентом станет политический ястреб, причем независимо от демократов или республиканцев. Даже если Трамп не будет править весь президентский срок, и главой Белого Дома станет вице-президент Майк Пенс, который считается последователем политики Рональда Рейгана, Украина может получить более действенную военную поддержку. Но для этого в Украине должен к власти прийти президент, не обремененный бизнес-интересами ни своими личными, ни своих приближенных.