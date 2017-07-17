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Платить за отопление украинцы будут весь год

Платить за тепло по-новому украинцы будут уже за декабрь

Абонплата на отопление: будут ли украинцы платить за тепло летом

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