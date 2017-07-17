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Абонплата на отопление: будут ли украинцы платить за тепло летом

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Главная / ЖКХ
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Абонплата на отопление: будут ли украинцы платить за тепло летом

"Мы будем применять тарифы на доставку газа и отопления на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы", – говорится в меморандуме с МВФ. В документе также указано, что нововведение должны принять до конца июля (изначально планировалось внедрить абонплату до начала мая). Сайт "Сегодня" выяснил, будут ли украинцы платить за отопление летом.

Введение тарифа "на доставку отопления" фактически означает, что тариф поделят на две составляющих: непосредственная стоимость тепла и абонплата на содержание инфраструктуры. Первую составляющую придется платить только в отопительный сезон, а абонплату – круглый год.

На запрос сайта "Сегодня" член Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Руслан Машляковский пояснил: "установление двухставочных тарифов на центральное отопление может быть исключительно инициативой компании-поставщика тепла".

Как пояснили в департаменте теплоснабжения НКРЭКУ, компания-поставщик должна согласовать решение о введение абонплаты с местной властью, провести обсуждения и только после этого – направить свои расчеты в комиссию. В НКРЭКУ расчеты проверят и примут решение, утверждать тариф, или нет.

О том, чтобы всех поставщиков заставить ввести абонплату, на данный момент речь не идет. Абонплата на отопление уже есть в Ивано-Франковске, Мелитополе, Днепрорудном, Львове, Виннице. Так, в отопительный сезон львовяне платят 1266,5 гривни за каждый использованный гигакалорий тепла. 53,4 гривни от этой суммы – стоимость абонплаты. В неотопительный сезон, например, летом, за отопление приходится платить всего 26,3 гривни абонплаты.

Поставщики, которые решили пользоваться двухставочным тарифов, делят стоимость тепла на две составляющих: условно постоянная (то, что нужно на содержание инфраструктуры) и условно-переменная (стоимость самого тепла). Условно постоянную составляющую и называют абонентской платой.

"Структура одноставочного и двухставочного тарифов содержит одни составляющие расходов, что включаются в полную себестоимость услуги. Отличие состоит в форме расчетов за тепло. Один и тот же объем расходов покрывается либо в отопительный сезон – одноставочный тариф, либо распределяется на весь год – двухставочный тариф", – поясняет Руслан Машляковский.

Стоимость абонплаты может колебаться от 20 до 100 гривен, зависимо от экономики предприятия. Если двухставочный тариф все-таки введут до конца июля, как говорится в меморандуме, за тепло придется платить круглый год, однако зимой суммы в платежках могут снизиться, а августе и сентябре нужно будет платить до 100 гривен абонплаты.

Сегодня


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