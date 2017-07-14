Угольная рулетка Порошенко

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Консультации по урегулированию ситуации в Донбассе срывают представители ДНР и ЛНР, заявляют в администрации президента

"Укрэнерго": Ряд восточных ТЭС через четыре дня могут остаться без угля

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