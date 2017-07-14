Евроассоциация: победа Украины?

14 июня Нидерланды, последними из стран Содружества, ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Как сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, документ вступит в силу 1 сентября. Так что же, засчитаем себе победу? Так-то оно так, да не совсем…
Ну как они не понимают?!
Начнём с того, что с адаптацией отечественного законодательства к европейским нормам до окончательной ратификации соглашения никто особо не спешил. В результате налицо опоздание со многими вещами.
Не секрет, что украинские товары не всегда соответствуют европейским стандартам. В этом направлении нужно работать. Улучшение качества нашей продукции сделает её более желанной не только в ЕС, но и по всему миру. И тут не всё зависит от бизнеса, — к выполнению планов по имплементации соглашений должны приложить усилия законодатели.
Успехи в этом направлении могут также улучшить ситуацию с квотами для украинской продукции. Наличие ограничений на продажу наших товаров в ЕС — повод для критики евроинтеграции. Но, возможно, улучшение качества товаров наряду с разумными ценами повлияет на ситуацию положительно.
Достаточно серьёзной проблемой является и наша транспортная сфера. Причём европейская сторона порой даже не понимает, почему процесс «не идёт», ведь привычное нашему обывателю превалирование негосударственных, персональных интересов над государственными абсолютно недопустимо в цивилизованном мире. Нам ещё предстоит доказать Европе, что Украина — партнёр ответственный и надёжный.
Ничего не обещали
Об этом не любят говорить, но вожделенное соглашение изначально не предполагало нашего полноценного членства в ЕС ни в краткосрочной, ни в долгосрочной, ни в какой-либо другой перспективе, о чём BZ уже писал ранее. Голландские поправки поставили в этом вопросе точку — в виде прямого отрицания. То есть в нашем случае остаётся согласиться на ассоциацию ради ассоциации. Европейская сторона на всех этапах переговоров от прямого обсуждения темы членства всячески уклонялась. В конце концов она таки обозначила свою позицию: документ подпишем, а разговоры о членстве отложим на потом. И вот это «потом» наступило — и вопрос о членстве был снят с повестки дня.
И уж совсем не вызывает оптимизма вытребованное Гаагой специальное уточнение, в соответствии с которым данное соглашение не предполагает каких-либо обязательств ЕС в плане обороны и безопасности Украины. Наконец, мы не получаем доступа к структурным фондам ЕС.
И при этом «вести себя примерно» мы просто вынуждены. Если Европа из каких-то своих соображений решит проявить к Киеву требовательность, то плохие новости сменятся очень плохими. Дональд Трамп совсем недавно критиковал Европу за то, что та, привечая у себя всех подряд, плодит потенциальных террористов. Европа в ответ собралась усилить контроль над участниками боевых действий в горячих точках Северной Африки и Ближнего Востока. То есть в любой момент ЕС может включить в список персон нон-грата и некоторых слишком «активных» граждан Украины. И «безвиз», и доступ в зону свободной торговли тоже могут нежданно-негаданно оказаться под вопросом — поводов хватит. Чего стоит такой факт: по квотам, выделенным Украине, на рынок ЕС под видом украинского попадало китайское сухое молоко. Зная наши реалии, подобные случаи при малейшей возможности распространятся подобно цепной реакции. Да и само соглашение об ассоциации, уже в период его действия, Брюссель может приостановить или ограничить. Например, по причине провала антикоррупционных реформ.
Используй это…
Но у сложившегося положения есть и преимущества. Взять хотя бы расширение возможности привлекать иностранные инвестиции. До сих пор в Украину инвесторы шли со скрипом. Причины известны: коррупция, избирательность судов, рейдерство. Теперь власти будут вынуждены поторопиться с реформами и выполнением взятых обязательств. Во всяком случае еврочиновники получают полное право пристально следить за действиями наших реформаторов. И смотреть они будут не на цифры отчётности, а, например, на качество покрытия дорог, входящих в европейские транспортные коридоры. Есть надежда и на то, что «правила игры» для предпринимателей обретут прозрачность, стимулируя развитие сектора реальной экономики в Украине.
Однако, учитывая перипетии «реформирования» украинской экономики в последние годы, можно предположить, что с нашей стороны соглашение будут использовать скорее как способ легализованного попрошайничества. И всё же будем надеяться, что ключевые реформы у нас проведут. Во всяком случае, Соглашение об ассоциации закрепляет вектор европейского культурного выбора, и изменить это уже будет сложно. Конечно, результаты мы увидим не скоро. Но этот шаг в открытый мир вынудит власти приступить к кардинальным внутренним изменениям и в перспективе может поднять Украину до уровня высокоразвитых государств.
Zavarnik