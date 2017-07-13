Город, которого нет, или ВПЛ подкинули налоговых проблем

В июне и июле некоторые «счастливые» обладатели жилья как на контролируемой, так и на неконтролируемых Украиной частях Донецкой и Луганской областей неожиданно получили налоговые уведомления-решения фискальной службы об уплате налога на недвижимость за 2016 год. С фактическим требованием уплатить налог до 28 августа нынешнего года.
«Привет» от налоговой вызвал немалое удивление с изрядной долей раздражения у этих людей. Причина такого странного, на первый взгляд, отношения проста.
От налога освобождены
Многие жители Донбасса в курсе того, что еще в последние дни прошлого года (а именно – 29 декабря) Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине».
Этим документом парламент отменил уплату налогов на недвижимость и земельные участки, расположенные на неконтролируемой Украиной территории Донецкой и Луганской областей. И не только там.
«Объекты жилой и нежилой недвижимости, которые находятся на территории населенных пунктов на временно оккупированной территории и/или территории населенных пунктов, которые размещены на линии соприкосновения, и которые находятся в собственности физических и юридических лиц, не являются объектами налогообложения налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка … с 14 апреля 2014 года до 31 декабря года, в котором завершено проведение антитеррористической операции (АТО)», – говорится в законе.
Более того. Согласно этому же закону, начисленные и уплаченные за период проведения АТО суммы налога на недвижимость считаются излишне уплаченными денежными обязательствами и подлежат возврату! То есть, все налоги на недвижимость, начисленные и уплаченные после 14 апреля 2014 года должны быть возвращены людям обратно.
Та же история и с земельными участками и налогами на них. Опять-таки с 14 апреля 2014 года этот закон отменяет начисление и уплату не только земельного налога, но и арендной платы за участки государственной и коммунальной собственности, расположенные на неконтролируемой территории или линии соприкосновения (иначе именуемых «серой зоной») и находятся в собственности или пользовании (в том числе и в аренде) у физических и юридических лиц.
Здесь все начисленное и уплаченное после 14 апреля 2014 года также считается излишне уплаченным и должно быть возвращено в обязательном порядке.
И кстати, чтобы уже закрыть этот вопрос. Согласно этому же закону, на тот же срок (с 14 апреля 2014 года и по 31 декабря года окончания АТО) «земельные участки, расположенные на временно оккупированной территории и/или линии соприкосновения, и находящиеся в собственности и/или пользовании плательщиков единого налога четвертой группы, не являются объектами обложения единым налогом».
Судьба излишне выплаченных сумм и здесь аналогична предыдущим случаям.
Теория и реальность
И тем не менее, налоговые уведомления-решения пришли многим. Пришли и повергли адресатов в смятение. Как же так? Фискалы не читают законов? Или опять появились какие-то законодательные новшества?
Ситуация существенно осложнялась тем, что за неуплату или несвоевременную уплату налога предусмотрены ощутимые финансовые санкции. Как уже говорилось, полученное до 1 июля налоговое уведомление-решение нужно оплатить в течение 60 дней. Если допустить просрочку платежа в месяц, то штраф в 10% от суммы начисления налога, если в два месяца – 20%.
Помимо штрафа, за просрочку идет пеня в 0,05% от общей суммы налога за каждый день просрочки. Наконец, за неуплату налога предусмотрена ответственность по ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Примечательно, что некоторые украинцы, получившие «налоговый привет», нашли в этом и положительные моменты. Как известно, фискальная служба должна прислать налоговое уведомление-решение по налогу на недвижимость всем, кому положено платить этот налог, до 1 июля.
Однако, к примеру, в прошлом году, эти уведомления-решения приходили к людям с довольно большим опозданием. Причем, многие украинцы получали уведомление… уже сразу с пеней. Подавляющее большинство решило не спорить с фискалами и оплатило и налог, и пеню, хотя пеню они вполне могли бы не платить. Если, конечно, им что-то удалось бы доказать…
В связи с такой ситуацией, юристы даже настоятельно советовали украинцам не ждать, а самим идти в фискальную службу по месту жительства и там расставить все точки над «i». Потому, что с одной стороны, возможно, налоговики просто поздно выслали документ, а с другой – вполне могло оказаться, что налог на недвижимость платить действительно не нужно даже, тем, кто считал обратное.
Дело в том, что в некоторых городах и населенных пунктах норму необлагаемой налогом на недвижимость площади пересмотрели в сторону повышения. К примеру, для квартир – с 60 до 80 кв. м общей площади со всеми, вытекающими отсюда налоговыми последствиями.
«Серое» и неконтролируемое. Где это?
Однако, в отношении недвижимости вообще, и жилья в частности, находящихся на неконтролируемой Украиной территории или в «серой зоне», с момента принятия поправок в налоговый кодекс в декабре прошлого года, никаких законодательных изменений не случилось.
Они и на данный момент освобождены от уплаты налога на недвижимость. Как и земельные участки.
Но почему тогда фискальная служба рассылает уведомления-решения об уплате налога на объекты, освобожденные от уплаты этого налога? А потому, что, даже если дело касается законов и их исполнения, теория в Украине зачастую весьма далека от практики.
Как уже было сказано, согласно Налоговому кодексу, от уплаты налога на недвижимость освобождены объекты жилой и нежилой недвижимости, расположенные на временно оккупированной территории или территории населенных пунктов на линии соприкосновения. Но это абстракция.
Конкретику в эти понятия вносят другие документы. К примеру, неконтролируемыми считаются районы, города и населенные пункты Украины, которые поименно перечислены в «Перечне населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия». Документ в виде распоряжения №1085-р утвержден правительством еще в ноябре 2014 года. Аналогичная ситуация и с перечнем населенных пунктов, расположенных в «серой зоне».
Изначально предполагалось, что, поскольку идут военные действия и обе территории – и неконтролируемая, и «серая» – постоянно меняют свои конфигурации, МВД и СБУ должны каждый месяц оперативно подавать в правительство новые, свежие данные о населенных пунктах и районах, входящих в эти зоны. А правительство – не менее оперативно вносить изменения в перечень.
Но, это снова была теория. На практике последний раз правительство вносило изменения в перечни на основании Антитеррористического центра при СБУ еще… в 2015 году. Потом, видимо, стало не до этого.
К слову, приказом самого Антитеррористического центра при СБУ установлено, что зоной АТО является… вся территория Донецкой и Луганской областей, включающая в себя как подконтрольные, так и не подконтрольные украинскому правительству территории.
Очевидно, что за два года, пока правительство не вносило никаких изменений в перечень населенных пунктов, находящихся в «серой зоне» или на неконтролируемой территории, конфигурация и того, и другого ощутимо изменились.
В результате и появились населенные пункты и даже города, которые фактически находятся либо в «серой зоне», либо на неконтролируемой территории, но не определены правительством, как находящиеся там.
Недвижимость, находящая в подобных местах фактически должна быть освобождена от уплаты налога на недвижимость на основании принятого Верховной Радой закона. Однако, практически она не может быть освобождена, если населенный пункт, в котором она находится, не упомянут в соответствующем решении правительства.
Что делать? И делать ли?
Что с этим можно сделать? Эксперты советуют… судиться. В частности, один из алгоритмов таких действий недавно дал «Донбасс SOS».
Первым делом нужно обратиться в СБУ (можно по электронной почте) с запросом. Суть запроса в том, чтобы служба сообщила относится ли на данный момент конкретный населенный пункт к территории, которую украинские власти (временно) не контролируют или к «серой зоне».
Когда ответ получен, необходимо обжаловать налоговое уведомление-решение в административном порядке в течение 10 дней с момента его получения в вышестоящую инстанцию – городскую или областную фискальную службу. Параллельно нужно сообщить в свою налоговую инспекцию о том, что уведомление обжаловано.
Если жалобу не удовлетворили, нужно двигаться дальше и обжаловать и это решение уже в Государственную фискальную службу также в течение 10 дней, после последнего решения. Если и в этом случае фиаско, то административное обжалование провалилось…
В теории, весь этот процесс его инициатору ничего не будет стоить кроме нервов и почтовых расходов. Практика индивидуальна.
Параллельно с административным, рекомендуется судебное обжалование в окружной административный суд. Если использовалось административное обжалование, то срок обращения в суд – месяц после последнего результата.
Здесь вся прелесть в том, что по Кодексу административного судопроизводства Украины доказывать правомерность налогового уведомления-решения должны налоговики. То есть фискалы должны опровергнуть… справку СБУ.
Все бы ничего, но есть весьма неприятный нюанс. Еще в январе 2012 года Высший административный суд Украины признал споры о законности-незаконности налоговых уведомлений-решений имущественными спорами. А в сентябре 2015 года вступила в силу новая редакция закона «О судебном сборе».
Смысл всего этого такой: чтобы инициировать обжалование налогового уведомления-решения в административном суде нужно оплатить судебную пошлину в 1,5% цены иска.
Идти по этому тернистому пути, стоит ли оно того или нет, каждый решает сам.
Переселенцев тоже зацепило…
Интересно, что аналогичная ситуация сейчас сложилась и у переселенцев. Согласно последним законодательным изменениям, ежемесячная помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание находится в прямой зависимости от нахождения населенного пункта, который они покинули, в том самом списке, который не пересматривался с 2015 года.
Поэтому у них те проблемы и те же два выхода. Первый – ждать и верить. Второй – судиться по изложенному выше алгоритму, но не с фискальной службой, а уже с Управлением труда и социальной защиты населения.
Конечно остается простой вопрос. Почему бы правительству не начать выполнять свое же решение и ежемесячно не обновлять список населенных пунктов, находящихся в «серой зоне» и на неконтролируемой территории? Это избавило бы некоторых жителей Донбасса, в частности ВПЛ, от многих хлопот. Но похоже, правительство не ищет легких путей. Для них…
Донецкие Новости