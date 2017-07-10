Лента новостей

11:56
Донецкий спортсмен стал чемпионом Украины по велоспорту
11:31
ВСУ занимаются контрабандой на Донбассе, – Тука
11:28
Украина не может доказать присутствие войск РФ на Донбассе, – Тука
11:24
В Донецкой области будут судить врача, который нанес более 100 тысяч гривен ущерба государству
14:13
В Константиновке легковушка влетела в остановку: погибла женщина
13:31
Новые правила вывода средств: подробности
13:26
Почему стоит выбрать бинарные опционы?
00:39
На подконтрольной Украины Донецкой области станет больше заповедной земли
00:36
Прогресс по Донбассу идет медленно – Меркель
22:23
Молдаванка – развивающийся жилой район
18:17
Яркие краски в дизайне интерьера
17:33
Фотоподарок угодит каждому
16:44
Полиция разыскивает жителя Часов Яра за убийство матери и поджог ее дома
16:28
Инвестор из Казахстана купил банк в Харькове
09:22
«Формула-1» в Шпильберге 2017 год
00:50
Фитнес – польза, а не вред здоровью!
00:13
Стиль интерьера, который придумали римляне
22:53
НБУ отчитался о системных рисках
16:37
Донетчина получает самый качественный газ в Украине
16:18
На Донетчине задержано 35 вагонов древесины на 1 млн гривен, которые пытались вывезти в Донецк
15:58
Что нужно знать для проектировки канализационной насосной станции
15:38
Выбираем пижаму. Вопросы чувствительности
14:01
Дизайнерские полотенцесушители
13:57
В Дружковке отпраздновали Ивана Купала
12:10
Украина перешла на российский уголь
12:04
Плюсы отдыха на полуострове Крым
11:52
На ремонт дорог таможенники Донетчины направили почти 151 миллион гривен
11:48
Крым – удивительное место для отдыха
11:14
Основные тенденции интернет-маркетинга в 2017-м году
11:10
Из-за вируса Petya на Луганщине уже неделю не выдают справки переселенцам
11:07
В Славянске регистрируют рост кишечных инфекций более чем 150%
11:04
Жителей Донетчины предупреждают об ухудшении погодных условий
22:41
В Славянском районе состоялся ежегодный национальный кинофестиваль "Открытая ночь - Дубль 20"
22:36
В Великоновоселковском районе проводились командно-штабные учения
21:55
В Мариуполе 13-летняя школьница выбросилась из окна «недостроя»
18:06
На что пойдут 30 млн долл., выделенные ООН для переселенцев
18:04
В Мариуполе ликвидировано незаконное производство ГСМ
15:32
В Дружковке во время ссоры мужчина зарезал сожительницу
15:24
Когда зарплату начнут забирать за долги
14:58
В Донецкой области предупрежден вывоз около 40 вагонов древесины в ДНР
14:50
Как правильно выбрать гидроаккумулятор
14:26
В Бахмуте будут судить 3 членов вооруженный банды
14:02
Простые деньги до зарплаты — это Быстрозайм
13:39
В Гнутово задержали мужчину, который перевозил пистолет с разрешением от ДНР
13:20
Стадион "Шахтер" в Донецке восстанавливать не будут
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

ВСУ занимаются контрабандой на Донбассе, – Тука

0
83
Главная / Политика в Украине
0
ВСУ занимаются контрабандой на Донбассе, – Тука

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука обвинил украинских военных в контрабанде на востоке Украины.

«Не нужно прятать голову в песок, а нужно откровенно говорить, что этой мерзкой контрабандой занимаются именно воины. Она же не самолетом летает, не под землей ездит. Это наши защитники», – сказал он.

«На западе Украины пограничники этим занимаются, на востоке – Вооруженные силы. Это разве тайна? Нет», – добавил Тука.

По его словам, правоохранители расследуют эту ситуацию.

«Это расследуется, но у меня складывается такое впечатление, что, кажется, Райкин сказал: "Кто что охраняет, тот то и имеет". Поэтому ничего удивительного. Я еще раз подчеркиваю, что не существует в мире примера, когда какая-нибудь стена или блокада препятствовала движению контрабанды», – заявил замминистра.

По словам Туки, существует единственный в мире позитивный пример, когда фактически явление контрабанды практически уничтожили. Это Европейский Союз. Когда не стало экономических условий для контрабанды.

«Если посмотреть на границу между США и Мексикой – до этой стены нам жить и жить, строить и строить. И все равно это не спасает. Единственное, что спасает – это отсутствие экономических условий. Это всегда везде происходит. Я недавно вернулся из Боснии и Герцеговины, за месяц до этого был в Хорватии. Может быть это будет для кого-то звучать – аж мурашки по коже, но и там, и боснийцы, и хортваты мне рассказывали, что и у них во время войны шла в полный рост торговля с сербами. И не только едой, но и оружием тоже», – сказал Тука.

Донецкие Новости


Похожие публикации

Сегодня, 11:28
Украина не может доказать присутствие войск РФ на Донбассе, – Тука
1-06-2017
На жилье для переселенцев необходимо не менее 5 млрд долл., – Тука
20-01-2017
Тука и Блокада
20-07-2016
Тука: Порошенко не против возобновления пассажирских перевозок с ЛДНР
2-06-2016
Тука пообещал выплаты переселенцам в течении двух недель
5-05-2016
Тука понял, что нужно для деоккупации Донбасса

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх