ВСУ занимаются контрабандой на Донбассе, – Тука

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука обвинил украинских военных в контрабанде на востоке Украины.
«Не нужно прятать голову в песок, а нужно откровенно говорить, что этой мерзкой контрабандой занимаются именно воины. Она же не самолетом летает, не под землей ездит. Это наши защитники», – сказал он.
«На западе Украины пограничники этим занимаются, на востоке – Вооруженные силы. Это разве тайна? Нет», – добавил Тука.
По его словам, правоохранители расследуют эту ситуацию.
«Это расследуется, но у меня складывается такое впечатление, что, кажется, Райкин сказал: "Кто что охраняет, тот то и имеет". Поэтому ничего удивительного. Я еще раз подчеркиваю, что не существует в мире примера, когда какая-нибудь стена или блокада препятствовала движению контрабанды», – заявил замминистра.
По словам Туки, существует единственный в мире позитивный пример, когда фактически явление контрабанды практически уничтожили. Это Европейский Союз. Когда не стало экономических условий для контрабанды.
«Если посмотреть на границу между США и Мексикой – до этой стены нам жить и жить, строить и строить. И все равно это не спасает. Единственное, что спасает – это отсутствие экономических условий. Это всегда везде происходит. Я недавно вернулся из Боснии и Герцеговины, за месяц до этого был в Хорватии. Может быть это будет для кого-то звучать – аж мурашки по коже, но и там, и боснийцы, и хортваты мне рассказывали, что и у них во время войны шла в полный рост торговля с сербами. И не только едой, но и оружием тоже», – сказал Тука.
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