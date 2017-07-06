Когда зарплату начнут забирать за долги

В Украине скоро может появиться автоматический арест и списание денег с банковских счетов.
Уже на ближайшей сессии Верховной Рады депутаты рассмотрят принятый пару недель назад законопроект №6232, направленный на автоматизацию судебного производства. И он, видимо, станет законом.
Официально документ называется: «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты».
Примечательно, что многие эксперты, после принятия этого проекта в первом чтении, торжественно заявили, что в Украине началась судебная реформа. И от этого многие простые украинцы инстинктивно вздрогнули. Ведь, как известно, реформы в нашей стране пока заканчивались двояко – плохо и очень плохо.
Судебная реформа пошла
Законопроект «О внесении…» был подан в парламент от имени президента Петра Порошенко в конце марта как неотложный. И это еще увеличивает его и так неплохое шансы стать законом в самое ближайшее время.
Если верить пояснительной записке, судопроизводство в Украине имеет массу несовершенств и принятие именно этого закона их немедленно исправит. К примеру, оно «сократит чрезмерную продолжительность рассмотрения дел, а также отменит неоправданные ограничения в использовании способов доказывания».
Нельзя сказать, что эксперты и СМИ обошли победоносную поступь законопроекта в Раде молчанием. Однако, подавляющее их большинство сконцентрировалось на административных и организационных моментах. В частности, на том, что документ предусматривает введение «электронного суда», т.е. возможность совершения всех процессуальных действий по электронной связи (в режиме видеоконференции, не покидая жилья или работы).
Или на том, что Верховный суд станет единой кассационной инстанцией в Украине, а решения по жалобам будут выноситься только один раз.
Или на том, что проектом предусматривается разделение юрисдикции и подсудности, в первую очередь, в зависимости от предмета спора, а не состава сторон.
Или, наконец, на том, что предлагается упрощение и ускорение рассмотрения несложных дел, а также обеспечение более основательной подготовки для рассмотрения сложных дел.
Все это, безусловно, интересно и важно. Однако, скорее для профессиональных юристов. С точки зрения простого украинца, куда важнее оказываются другие моменты законопроекта, которые совершенно незаслуженно остались в глубокой тени.
Во многом такое произошло из-за того, что этот законопроект – почти абсолютный рекордсмен по объему. В нем 794 страницы. А такое прочесть – далеко не каждому по силам. Кроме этого, у документа есть и еще бесспорные «достоинства».
Арест денег на счетах за долги
Некоторые эксперты и парламентарии, характеризуя законопроект, пользовались словами классиков. К примеру: «смешались в кучу кони, люди…». «В документе есть и ликвидация банковской тайны, и изменения в международный коммерческий арбитраж, и вызов ответчика в суд… через Интернет, и автоматический арест средств украинцев на счетах за долги», – поделилась впечатлениями депутат Верховной Рады Алена Шкурум.
На последнем, а именно, на автоматическом аресте денег на счетах украинцев за долги, стоит остановиться несколько подробнее.
Это самое списание также создается под лозунгом автоматизации, упрощения и ускорения судебного производства. Происходит оно так.
«По заявлению лица, которому принадлежит право требования взыскания не оспариваемой (пусть никого не обманывает это слово, – прим. автора) денежной задолженности по письменным договорам, не превышающей 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, суд выдает приказ о взыскании задолженности с должника», - гласит документ.
То есть под действие этого закона попадут все долги до 160 тыс. грн.
«Заявление о выдаче судебного приказа рассматривается без вызова заявителя и должника и без проведения судебного заседания», - продолжает он.
При вынесении решения в пользу истца, решение об аресте денежных средств должника должно быть сразу внесено в Единую судебную информационно-телекоммуникационную систему. То есть это будет моментальное - после внесения записи в реестр - блокирование денег на счету у ответчика-украинца. Впрочем, ответчик – это очень громко. Вряд ли он будет вообще в курсе.
Кого это будет касаться? И на это есть четкий ответ в документе: «В гражданском процессе допускается взыскание в приказном производстве задолженности, которая вытекает из договоров с физическим лицом, по заработной плате, оплате жилищно-коммунальных, телекоммуникационных услуг…».
А кроме того, по проекту, судьям разрешается использовать любые действий по обеспечению исков, даже… не предусмотренные действующим законодательством.
Это действительно быстрое и эффективное электронное судопроизводство.
Правосудие по предоплате
Дальше также все просто. Если ответчик-должник в течение 20 дней с момента подачи иска не обратится в суд со встречным заявлением, то суд примет решение о бесспорном списании долга. То есть спишет деньги с банковского счета или карты.
Кстати, о встречном заявлении и заявлении вообще. Согласно законопроекту, для эффективной и полной компенсации всех судебных издержек создаются новые процессуальные институты обеспечения предварительной (!) оплаты судебных издержек. Да, именно так. Судебные издержки должны предоплачиваться.
Нетрудно догадаться, что тот, кто не сможет их предварительно оплатить, никакого иска подать не сможет. Можно также уверенно предположить, что в большинстве случаев у людей, неспособных оплатить коммунальные услуги, денег на предоплату судебных издержек не найдется.
Кстати, по данным Госслужбы статистики, долги украинцев по оплате коммунальных услуг на начало лета составляют 11,3 млрд грн. Из них на Донбасс приходится 489 млн грн: по состоянию на 31 мая жители Донецкой области должны 194 млн грн, а Луганской – 294 млн грн. Это при том, что уровень оплаты населением коммуналки с января по май на Донетчине – 91%, на Луганщине – 63%.
И это не все. В Верховной Раде сейчас находится проект закона «О жилищно-коммунальных услугах», в случае принятия которого, за несвоевременную оплату услуг вводится пеня в 0,1% за каждый день просрочки.
«Законопроект №6232, который определен как немедленный, внеочередной предлагает списать со счетов людей без их ведома в любом банке Украины ту задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которую люди не способны платить», – заявила депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко.
Нельзя не отметить, что практика, которую предлагает новый проект – норма для многих стран Европы. Поэтому, новшество можно рассматривать и как внедрение прогрессивного европейского опыта в украинские реалии. Правда, в этих реалиях работающие европейцы тратят на оплату коммунальных услуг в среднем 8-10% от ежемесячного заработка. В Украине – 40-45%. Опять же в среднем.
Кстати, новый законопроект позволяет арест и списание за долги зарплаты, поступающей на банковскую карту любого украинца, полностью. Таким образом, может сложиться парадоксальная ситуация, при которой работающий человек в Украине не будет получать зарплату. Вернее – не сможет до нее дотянуться…
Отменить не получится
Собственно, в этом и состоит главное новшество проекта для простых украинцев. В остальном же, ситуация принципиально не изменится. Как заявляют эксперты, в Украине уже сейчас без участия ответчика проходит почти каждый второй суд по гражданским делам (среди прочего - кредиты и долги физических лиц).
Как сообщил старший научный сотрудник НИИ частного права им. академика Ф.Г. Бурчака Владимир Бобрик, в судах первой инстанции отменяется не более 4-5% вынесенных заочных решений. Примерно такой же результат показывают и обращения в апелляционную инстанцию.
Если соединить эту статистику с возможностями, которые дает новый законопроект автоматизации судебного производства по списанию, то становится очевидно, что с зарплатой многим украинцам придется попрощаться уже очень скоро.
Кстати, по данным последнего опроса Центра им.Разумкова, судам доверяют лишь 10,5% украинцев. И вряд ли эта цифра после судебной реформы увеличится.
Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»