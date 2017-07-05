Ответственность за планету

В противоборстве с дикой природой человечество заняло антропоцентрическую позицию по отношению к окружающему миру. И поставило себя на грань уничтожения. Чем больше мы доказываем своё господство, совершенствуя «технологичные» способы облегчения жизни, тем стремительнее ухудшается экологическая ситуация на планете. А вопрос стоит уже не о жизни — о выживании…
Всемирный парник
В наше время вроде бы любая, самая фантастическая, идея становится бизнес-проектом. Тем не менее человечество до сих пор толком не знает, что делать с последствиями парникового эффекта. Явление, некогда сделавшее возможной жизнь на Земле, теперь угрожает ей, ведь при нынешних темпах использования угля и нефти в ближайшие 50 лет повышение среднегодовой температуры на планете на 1,5–5°С вызовет серьёзные последствия. Уровень воды в океанах может подняться на 1–2 метра за счёт таяния полярных льдов. Если этот сценарий станет реальностью, то к 2100 году под водой окажутся около 1 % территории Египта, 6 % территории Нидерландов, 17,5 % Бангладеш и 80 % атолла Маджуро, входящего в состав Маршалловых островов. Под воду могут уйти Шанхай, Иокогама, Малага, Венеция, Мальдивские острова. Исчезнут Санкт-Петербург, Нью-Йорк и Вашингтон. Другие же, ранее благодатные уголки планеты, будут страдать от засух и тайфунов. Увеличится площадь пустынь. Исчезновение грозит Азовскому и Аральскому морям и многим рекам.
Такие климатические изменения погубят большинство лесов, ведь растительность может существовать только в очень узких пределах температуры и влажности. Парниковый эффект способен уничтожить от четверти до половины видов сухопутных животных и растений. А человечество без «зелёных лёгких» рискует просто задохнуться…
С надеждой на лучшее
Можно ли избежать этой катастрофы? Учёные утверждают, что да. Наличие достаточного количества кислорода в атмосфере способно регулировать количество парниковых газов, которые и вызывают опасный эффект. Остановив уничтожение лесов, можно помочь планете дышать.
Не менее важно уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Сократив нынешний объём выбросов втрое — до 2 млрд тонн в год — мы получим надежду на сохранение своей колыбели. Для этого необходимо постепенно отказаться от использования ископаемых видов топлива: угля, нефти, газа, — заменяя их электричеством и альтернативными источниками энергии.
В этом плане обнадёживает то, что некоторые представители крупного бизнеса и публичные люди, понимая это, выступают инициаторами изменения отношения к окружающей среде. Так, Google переводит все свои офисы на экологичные виды энергообеспечения, причём не без выгоды: цены на ветровую и солнечную энергию снизились за 6 лет на 60 % и 80 % соответственно. Билл Гейтс, Джордж Сорос, Марк Цукерберг создали фонд Breakthrough Energy Ventures для борьбы с глобальным потеплением. Более миллиарда долларов вложений в новые технологии получения экологически чистой энергии — это не только деньги: это своеобразная реклама нового экологического мышления. Она тоже даёт свои плоды.
Экологическое мышление
Мнение обычных людей также может существенно повлиять на природоохранную деятельность. Например, в Германии большая часть населения уже отвергает товары и услуги, не отвечающие экологическим требованиям. И предприниматели просто вынуждены производить продукцию экологически приемлемым способом, думать над её безвредностью и возможностью последующей правильной утилизации отходов.
Производители электроэнергии из возобновляемых источников пользуются льготными тарифами в Германии, Австрии и Испании. Швеция планирует вообще отказаться от использования нефти к 2020 году за счёт повышения эффективности транспорта и применения биотоплива. Франция высказывает намерение к 2050 году сократить выбросы угарного газа в атмосферу на 75 %.
Конкретной инициативой стал парижский проект Vélib’, в рамках которого 20 тысяч велосипедов на 1450 станциях можно арендовать для передвижения по городу. Подобные проекты, с соответствующим развитием велоинфраструктуры, реализуются по всей Европе. А недавно французское министерство экологии ввело дотации на покупку электровелосипедов.
Великобритания приняла решение не строить больше атомных электростанций, увеличивая использование энергии ветра и морских приливов. К 2020 году процент такой энергии в общем балансе должен вырасти до 20 %. Да и вся Европа много вкладывает именно в ветроэнергетику.
Не остаётся в стороне и Азия. Япония к 2030 году предусматривает снижение потребления энергии на единицу ВВП на 30 % по сравнению с 2003 годом. Китай и Индия также планируют существенное снижение выбросов на единицу ВВП (на треть и более) и развитие возобновляемых источников энергии.
В США планируют снизить выбросы на единицу ВВП не менее чем на 25 %. Это, разумеется, требует внедрения экоинноваций во всех секторах экономики.
А что же Украина? Как активные участники глобальной экосистемы мы не должны отставать от мировых тенденций — хотя бы из соображений своей конкурентоспособности. Экологическую стратегию и технологии, модели развития и новое мышление необходимо внедрять на национальном уровне. Соревнование в этой сфере — часть глобального соревнования за выживание планеты.
Zavarnik