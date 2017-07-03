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Земля в обороте

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Главная / Экономика
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Земля в обороте

В свете намерений Кабинета министров Украины открыть наконец рынок земли возобновился интерес банков к аграрному направлению. Но на их пути в этом направлении стоят низкая ликвидность сельхозугодий, трудность взыскания кредитов и хроническое безденежье мелких аграриев. Стоит ли ожидать кредитного бума в этом секторе экономики?

Обозначение проблемы


Одним из ключевых последствий отмены моратория на продажу сельхозземель эксперты считают возможность кредитования агробизнеса под их залог. Если правительство решится выполнить условия МВФ и сумеет убедить депутатский корпус, это может случиться уже в начале 2018 года. Кредитование под залог земли существенно увеличит приток внутренних инвестиций в аграрный сектор; по некоторым оценкам это около $1,5 млрд.

По словам директора проекта «Поддержка реформ в сельском хозяйстве и земельных отношениях в Украине» Дениса Низалова, у нас приблизительно 2,5 млн гектаров уже находятся в частных руках: это личные подсобные хозяйства, огороды, сады и другие несельскохозяйственные земли. Все они в свободном обращении, но кредитование под их залог практически отсутствует. Земельные участки используются в основном в качестве дополнительного залога, — например, к целостному имущественному комплексу или недвижимости.

Проблема в том, что такие участки принято считать малоликвидными. Так их классифицирует Национальный банк, установивший для земель без застройки самый низкий коэффициент ликвидности — 35 %. Кроме того, ошибки в оценке размера и других характеристик участков, которые внесены в Земельный кадастр, делают их просто опасными для кредитора. Замглавы Всеукраинской аграрной Рады Михаил Соколов видит в этом причину множества хозяйственных споров и высокий риск для залогодержателей.

Учитывая, что в случае снятия моратория в обращение поступят свыше 38 млн гектаров земельных паёв, а также государственных и коммунальных земель, проблема, скорее всего, усугубится.

Страдания кредитора


Даже если с параметрами земельного участка всё в порядке — не факт, что он может заинтересовать банк: никто не будет брать в залог разрозненные земельные паи, поскольку «в одиночку» они точно будут неликвидными и могут интересовать разве что арендаторов или собственников смежных участков. Банкам интересны массивы не менее 100 гектаров, желательно из категории государственных или коммунальных или консолидированные площади агрохолдингов.

Не настроены банкиры кредитовать и фермерские хозяйства, считая их бизнес-модели недостаточно прозрачными. Достаточно осторожное отношение у финучреждений и к тем, кто намерен брать кредит на покупку земли с последующей передачей её в аренду.

Но одним из главных препятствий для развития рынка агрокредитования банкиры считают тенизацию сельхозпроизводства. По некоторым данным, её уровень «местами» может достигать 40–50 %. По мнению зампреда банка «Пивденный» Максима Цымбала, этому способствуют высокие налоги, курсовая разница между наличной и безналичной валютой, девальвация нацвалюты. У аграриев традиционен высокий спрос на наличные расчёты, что не способствует прозрачности их деятельности.

Ещё одним препятствием для использования земли как залога может стать относительная дороговизна такого кредита, — прежде всего из-за высоких расценок на оформление залоговых прав. Эти риски кредитор закономерно захочет заложить в процентную ставку.

Ну и, наконец, никуда не делась проблема защиты прав кредиторов: соответствующий закон так и не был принят парламентом. И это тоже повлияет на стоимость страховок, которые придётся оплачивать всё тем же заёмщикам-землевладельцам.

Не проморгать бы землицу…


Вопреки вышесказанному банкиры надеются, что правительство успеет создать необходимые условия для кредитования под залог сельхозземель. Денис Низалов отмечает как первоочередные задачи усовершенствование земельных аукционов, регламентацию работы риэлторов и прозрачность формирования цен. Все операции с землёй должны быть открытыми, тогда можно будет избежать манипуляций и мошенничества. Необходимо создать «земельную» электронную платформу по типу успешно действующей системы ProZorro.

Требует ответа и вопрос, сможет ли финучреждение быть собственником сельхозземель в случае невозврата кредита и какая база налогообложения будет применяться при их отчуждении. В этом плане интересен опыт Польши, где разработаны гарантийные инструменты, позволяющие вернуть до 70 % долга, и внедрены механизмы быстрой продажи залога.

Ну а если наши банкиры будут слишком осторожничать, эту нишу кредитования быстро займут иностранцы. ЕБРР и IFC уже сегодня готовы кредитовать украинский агропромышленный комплекс. Как сообщил аналитик отдела агробизнеса ЕБРР Василий Говгера, у них создан специальный отдел для сопровождения программы по консультированию и финансированию малых и средних фермерских хозяйств. Несмотря на опасения, усугубляемые отсутствием нормативного регулирования рынка земли, банкиры считают финансирование сделок с землёй перспективным. Если Украина к моменту отмены моратория на продажу земли примет законы, позволяющие полноценно защитить права кредитора, банковские деньги смогут дать хороший импульс для развития рынка земли в Украине.

Zavarnik


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