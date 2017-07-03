Повышения пенсионного возраста нет, но поработать дольше придется

В планах пенсионной реформы уже нет повышения пенсионного возраста для всех украинцев. Но поработать дольше им придётся. 20 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман, подводя итог года своей работы, опубликовал в twitter 5 приоритетов для своей команды. В их число попала и пенсионная реформа. 17 мая глава Кабмина презентовал программу этой реформы, более того: пообещал 1 октября её запустить. Иначе, мол, уйдёт в отставку.
Плановый дефицит
Пенсионная реформа, как дамоклов меч, нависала над каждым украинским правительством, проработавшим хотя бы полгода-год. Некоторые даже осмеливались браться за изменения, но не удавались они никому.
Одна из главных претензий Международного валютного фонда в переговорах с Украиной: Пенсионный фонд — гигантская помпа, выкачивающая бюджетные средства. И дело не в том, что государство платит пенсии, — это его непосредственная обязанность. Дело в том, что, помимо естественного наполнения через сборы и налоги, пенсии требуют дополнительных финансовых вливаний на десятки миллиардов. Например, по состоянию на текущий год плановый дефицит фонда составил около 150 млрд грн. Номинальный ВВП Украины за 2016 год — менее 2,4 трлн грн. Таким образом, дефицит Пенсионного фонда съедает около 6,5 % ВВП!
Граждане, и особенно высокопоставленные, отлично понимают, что задачу придётся решать непопулярными методами.
Наиболее «раскрученные» варианты пенсионной реформы в Украине включают различные комбинации таких методов. Наиболее обсуждаемый и критикуемый из них — увеличение пенсионного возраста. В этом вопросе МВФ, традиционно дистанцирующийся от громких заявлений, вдруг проявил редкую настойчивость. В апреле директор европейского департамента МВФ Пол Томсен однозначно заявил, что повышение возраста выхода на пенсию не только необходимо Украине, но и является ключевым условием нашего дальнейшего сотрудничества (читай: получения кредитов).
Чисто математический подход
Поэтапное повышение пенсионного возраста неоднократно рассматривалось властью и экспертами. Чисто математически это действительно было бы выходом из сложившейся критической ситуации: увеличить количество налогоплательщиков не «демографически», а путём изменения законодательства. Но это, повторимся, чисто математический подход, причём под лозунгом «Не государство для человека, а человек для государства».
Сюда же можно отнести и часто встречающийся аргумент: «В Европе пенсионный возраст намного больше». Действительно, в некоторых (!) развитых странах эта планка значительно выше. Например, в Германии и Норвегии — 67 лет. Но и средняя продолжительность жизни в этих странах переваливает за 79 лет — при 68 годах в Украине. Не говоря уже о качестве жизни, медицины, питания и т. д. Повышение пенсионного возраста, безусловно, продолжительность жизни нам не увеличит.
К счастью, подобные аргументы и предложения звучат всё реже. И даже приведённое выше заявление функционера МВФ оказалось преждевременным. Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что Пол Томсен участия в переговорах с Украиной не принимал, а потому, дескать, не в курсе, что требования о повышении пенсионного возраста отошли на второй план. 17 мая Владимир Гройсман подтвердил: увеличения пенсионного возраста «в лоб» не будет. Помимо уже запланированного поэтапного поднятия этой планки до 60 лет для женщин (сейчас — 58,5 лет).
Тем не менее вариант, удовлетворяющий МВФ, был найден. Правительство Украины взяло на себя обязательство поднять минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет с 15 до 35 лет. С одной стороны, к пенсионному возрасту это отношения действительно не имеет. С другой стороны, ставит украинцев в рамки не менее жёсткие, чем пенсионный возраст. В неких «идеальных» условиях (а-ля советский строй) нетрудно выполнить данные требования: из года в год работая официально, проходя обучение и службу в армии и даже не работая пару лет, нетрудно наработать 35-летний стаж даже к 60 годам. В реальных условиях, когда украинцы столкнулись и с массовой безработицей, и с неофициальной самозанятостью («рыночники», «челноки»), и с неофициальным трудоустройством, вряд ли многие могут похвастать большим официально оформленным стажем. Но и тут правительство «идёт навстречу», напоминая, что стаж можно «докупить» (на сегодняшний день, по плану, от 1300 грн за каждый недостающий месяц) и выйти на пенсию добропорядочным гражданином.
Кто не одолеет 35 лет стажа за 60 лет жизни и не сможет выложить, например, около 80 тысяч грн за 5 лет его нехватки, тот узнает, что Кабмин, несмотря на свои же заявления, пенсионный возраст всё-таки планирует увеличить. Так, в 63 года смогут уйти на отдых граждане с 25–35 годами стажа, с 65 лет — со стажем от 15 до 25 лет.
Взаимоотношения по выбору
В этом же году правительство обещает снять все ограничения для работающих пенсионеров (сегодня те, к примеру, могут рассчитывать лишь на 85 % пенсии). Это норма, судя по комментариям чиновников, согласована и во властных коридорах, и на переговорах с МВФ. Есть понимание того, что работающие пенсионеры — это не зло, а благо. К тому же любое такое ограничение является абсурдным и дискриминационным: гражданин имеет такое же право на труд, как и на получение законно заработанной пенсии.
Правда, ранее власти также рассматривали вариант ввести добровольный выбор «финансовых взаимоотношений» для пенсионеров, желающих продолжать работать: получать одновременно пенсию и зарплату или же получать только зарплату, а впоследствии — через определённый срок — пенсию более высокую, чем могла бы быть изначально.
Как сказано выше, предложенные нормы могут начать действовать уже с октября этого года — правительство ставит на кон свои кресла. Эти решения более изящные и продуманные, чем «размахивания шашкой» минувших лет, но всё равно прямолинейные: чтобы выйти на нормальное соотношение два-три работающих на одного пенсионера (а мы имеем почти 1:1), мы попытаемся «нагнать» больше людей в первую категорию, уменьшив таким образом вторую.
Zavarnik