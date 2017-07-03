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Что происходит на процессинговом рынке

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Главная / Финансы
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Что происходит на процессинговом рынке

Стагнация банковского рынка способствовала стремительному развитию процессинговых услуг. Клиентов не только приучают к безналичным расчётам, но и предлагают немало новых сервисов. Первенство в этом деле захватили и уверенно удерживают провайдеры небанковского сектора. Что происходит на процессинговом рынке и как он изменился за время очистки банковской системы?

Новое поколение выбирает «пластик»


С самого начала своего образования украинский рынок процессинга состоял из двух групп: первую представляли банки, обслуживающие как свои карты, так и эмитированные коллегами, вторую — компании, предоставляющие услуги банкам, которые не имели собственного процессинга. Из вторых наиболее известны Украинский процессинговый центр (UPC) и «Укркарт».

Последние два года принесли устойчивый рост количества и сумм операций с использованием банковских карт. По данным Нацбанка, если в 2015 году клиенты совершили 1,23 млрд безналичных карточных платежей, то в 2016-м — 1,61 млрд. В результате на конец минувшего года их доля составляла 35 % от общих платежей в гривнёвом выражении; из них 71 % составляла оплата товаров и услуг, тогда как доля «обналички» уменьшилась до 29 %. Эксперты считают это результатом внедрения Р2Р-переводов для физлиц, расширения перечня услуг и товаров, которые можно оплатить «по безналу», с помощью интернета и мобильного банкинга.

Налицо явное перераспределение и концентрация процессингового рынка. По итогам прошедшего года его уверенно завоёвывают небанковские провайдеры, а банки сокращают своё присутствие. На начало 2017 года общее количество банков-партнёров, которые обслуживались процессинговыми компаниями, достигло 42, а количество карт — 5,42 млн.

Аутсорсеры наступают


Из-за существенного уменьшения количества банков среди процессинговых центров развернулась нешуточная конкуренция. Если в 2014 году банковская система Украины насчитывала 180 учреждений, то уже к весне 2017-го их стало вдвое меньше. При этом с рынка ушли и несколько крупных банков, которые активно эмитировали «пластик» («Дельта», «Финансы и Кредит», «Надра» и др.).

По разным оценкам, перешли в другие банки от 50 % до 70 % клиентов, но немало их отсеялись вовсе. Стоит учесть, что в Крыму и на Донбассе сосредотачивались около 14 % рынка. По словам главы правления UPC Антона Романчука, часть клиентов со временем оформили новые карточки в украинских банках, но возможность совершать транзакции с их помощью у жителей неподконтрольных Украине территорий резко уменьшилась. По известным причинам большинство элементов инфраструктуры — банкоматы, POS-терминалы — потеряны безвозвратно.

Сегодня многие крупные банки ещё работают на собственных процессингах, так что значительная часть карт (примерно 26 млн) обслуживается ими самостоятельно. Впрочем, банкиры говорят, что в нынешней ситуации в экономике и банковском секторе содержание собственного процессинга обходится недёшево; у большинства они попросту убыточны.

А вот процессинговые компании, в отличие от банков, пока что имеют неплохой запас прочности. Они умудряются оставаться в плюсе и при нестабильном рынке — через диверсификацию клиентских портфелей и расширение ассортимента сервисов. Кроме процессинга и клиринга, это сервис инфраструктуры, эквайринг РКА и всевозможные программные решения. Несомненный плюс аутсорсеров — гибкая тарифная политика и умение концентрировать ресурсы для решения текущих задач и внедрения новых линеек продуктов.

Сближение и противостояние


По прогнозам экспертов, до конца текущего года тенденция на обострение конкуренции на рынке процессинговых услуг будет усиливаться. В большой степени её будет поддерживать постепенное оживление банковской системы после длительной стагнации, но главным будет дальнейшее продвижение безналичных операций и совершенствование платёжных инструментов.

Стремительный рост ожидается и в сегментах электронной коммерции и бесконтактных платежей. Заметим, что доля последних в отдельных странах Евросоюза уже достигла 30 % от общего числа карточных транзакций, тогда как в Украине этот показатель колеблется на уровне 2–3 %. Но данные UPC показывают, что среднее количество финопераций активного клиента украинского банка за месяц достигло 5 и продолжает расти. В банковской среде рассчитывают на запуск в ближайшие годы проекта IBAN, который сможет в корне изменить структуру платежей и вывести систему на другой уровень. По мнению председателя правления «Укркарт» Александра Пранова, это приведёт к сближению рынка процессинговых услуг с рынком услуг банков, что уже сейчас востребовано клиентами.

Кроме того ожидается, что процессинговые центры, работающие на аутсорсинге, будут умножать клиентуру за счёт оставшихся на рынке «малых» банков, у которых нет средств создавать и содержать свои системы. Однако увеличения количества игроков в ближайшей перспективе не ожидается. Главная борьба будет происходить, как и сегодня, между большими банками и крупными процессинговыми центрами, лидирующими на своём рынке. Как считает экс-член правления КБ «Надра» Сергей Козлов, собственные процессинговые центры могут создать ещё не более 1–2 банков, а успех их работы будет во многом зависеть от качества обслуживания и применяемых технологий.

В любом случае от наличия конкуренции на этом рынке выиграет клиент, который сможет получить расширенный перечень сервисов по приемлемой цене. Таким образом, рынок процессинговых услуг ожидает немало преобразований и новшеств. Главное, чтобы все они были на пользу клиентам.

Zavarnik


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