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Добычу газа в Украине сдерживают не только геологические пласты

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Главная / Экономика
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Добычу газа в Украине сдерживают не только геологические пласты

Согласно «Концепции развития газодобывающей отрасли Украины» в 2017 году её результаты должны вырасти на 8,5 % по отношению к прошлому году — до 20,3 млрд кубометров. Но текущие темпы заметно отстают от заявленных графиков. В I квартале добыча газа в Украине выросла всего на 0,5 % — до 5,1 млрд кубометров, хотя за 4 месяца показатель достиг 6,8 млрд кубометров, что означает прирост в 1,5 %.

Дожимаем то, что имеем


Напомним, что в 2018 году газовикам страны предписано добыть 22,5 млрд кубов, в 2019-м — до 25,2 млрд, в 2020-м — 27,6 млрд, — чтобы перейти на потребление исключительно собственного газа.

Показатели крупнейшего добытчика — ПАО «Укргаздобыча», по его данным, выше плановых. В апреле добыты 1,239 млрд кубов, что на 5,3 млн превышает план; объём бурения также выше плана на 2137 м. И в ближайшие месяцы можно ожидать плавного прироста показателей. В пользу этого говорят данные по двум новым скважинам. Так, промышленный дебет природного газа с поисковой буровой скважины № 8 Чкаловского месторождения — 150 тыс. кубов в сутки с ожидаемыми извлекаемыми запасами на уровне 200 млн кубов. Кроме того, в марте на Краснокутском месторождении введена в эксплуатацию одна из самых глубоких скважин в Украине — 5500 м с дебетом в 1 млн кубов в сутки.

Кроме того, технологические изменения позволят не снижать добычу газа на ряде месторождений вследствие летнего падения объёмов потребления. Ввод в эксплуатацию второй ступени компримирования на Ульяновской ДКС позволит избежать потерь примерно в 25 млн кубов в год благодаря возможности направлять сжатый газ по магистральным газопроводам в хранилища вместо потребительских сетей. Планируется установить несколько таких компрессорных станций для ряда месторождений.

Проблемой остаётся стабильность добычи газа на имеющихся площадях. Гигантских месторождений, подобных Шебелинке, в Украине нет. А это значит, что для поддержания стабильных уровней добычи необходимо масштабное разведочное бурение и полноценный дожим имеющихся месторождений. Но «Укргаздобыча» не везде может добраться до запланированных участков.

Неразделённая любовь


В Полтавской области госкомпания должна провести геологическое изучение с последующей промышленной добычей на 15 нефтегазовых участках. Однако депутаты облсовета не дали разрешение на проведение работ: вопрос распределения ренты между центром и регионами не устраивает регионы. Согласно закону № 3038 местным бюджетам должно отходить 5 % от рентных платежей, остальные 95 % идут в государственную казну. Но и местные проценты делятся: по 1,5 % получают областной и районные бюджеты, 2 % — сельские, поселковые и городские. Но пока местные бюджеты ренты не видят, — закон вступит в силу в 2018 году.

В Полтаве и Харькове «Укргаздобыча» планировала доразведать участки, которые находятся вблизи уже действующих месторождений. Это позволяет оперативно наращивать добычу за счёт быстрого запуска скважин подключением к уже действующей инфраструктуре. Однако и исчерпаны они могут быть довольно быстро.

Хотя примерные подсчёты обещают поступления в местные бюджеты на уровне 100–300 млн грн в период с 2018 по 2020 год, местные власти, по всей видимости, решили также извлечь всю возможную прибыль из этих участков, дождавшись вступления закона в силу.

В марте аналогичным образом поступили депутаты Харьковского облсовета, отказав в согласовании 6 лицензионных участков для «Укргаздобычи».

Такие игры в кошки-мышки между центральными и местными властями не добавляют привлекательности и без того мрачновато выглядящему украинскому инвестиционному полю.

Забуриться поглубже


Между тем выход «Укргаздобычи» на 20 млрд кубов не обеспечивает запланированные концепцией 27 млрд к 2020 году. Предполагается, что «поддать газу» должны частные компании, однако иностранные инвесторы на проблемные площадки не спешат.

Украинские частники, вопреки мнению пессимистов, всё же наращивают добычу. По данным «Интерфакс-Украина», за четыре месяца они показали увеличение добычи на 7,4 % — до 1,49 млрд кубов, по темпам прироста добычи обгоняя госкомпании. Около трети независимой газодобычи обеспечивает Burisma Group, которая начала бурение трёх скважин глубиной более 5 км. Глубокое бурение сегодня выгоднее, чем освоение новых месторождений. При глубине бурения до 5 км ставка ренты составляет 29 %, при большей — только 14 %. Стимулирующий тариф в 12 % для новых скважин провести через Верховную Раду не удалось.

Если верить расчётам Ассоциации газодобывающих компаний Украины, размер получаемой государством ренты при ставке 12 % снизился бы со 140 млрд грн до 134,1 млрд грн. Но это снижение было бы с лихвой компенсировано увеличением поступлений от налога на прибыль с 46,9 млрд грн до 61,4 млрд грн. При этом от планов введения ренты в 12 % в правительстве, судя по последним заявлениям, не отказываются. Но, вероятно, и делить её региональные власти предложат по-другому.

Zavarnik


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