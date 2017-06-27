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На Украину обрушилась масштабная хакерская атака

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Главная / Происшествия
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На Украину обрушилась масштабная хакерская атака

Ряд украинских компаний и банков подвергаются хакерским атакам.

Так, например, пресс-служба Ощадбанка сообщает, что во исполнение регламентов безопасности и защиты информации банк был вынужден прибегнуть к ограничению функционала услуг, предоставляемых клиентам.

Сообщается, что клиенты Ощадбанка теперь могут воспользоваться банкоматами других банковских учреждений, для клиентов-пенсионеров эта услуга является бесплатной.

Как подтвердил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, от хакерских атак пострадали несколько винансовых учреждений.

"В полицию поступили вызовы от нескольких финучреждений, на которые были осуществлены хакерские атаки. Сейчас специалисты киберполиции разбираются в проблеме", - сказал он.

Также сообщается, что хакерской атаке подвергся медиахолдинг ТРК "Люкс", в состав которого входят "24 Канал", национальная сеть радиостанций "Радио Люкс" и "Радио Максимум", а также ряд популярных интернет-сайтов. Так, в 15 часов перестал загружаться новостной сайт "Корреспондент".

Кроме того, сообщили о сбоях в работе сетей "Киевэнерго" и "Укрэнерго".

Позже появилась информация о вирусной атаке на компьютерные сети "Укрпочты", "Новой почты" и "Укртелекома".

Официальный сайт "Укрпочты" не работает.

На своей официальной странице в Facebook "Новая почта" сообщила: "Из-за массированной атаки вируса Petya.A на наши информационные системы отделения и контакт-центр "Новая почта" временно не могут обслуживать клиентов".

Все отделения "Новой почты" временно прекратили работу.

В пресс-службе "Укртелекому" также подтвердили корреспонденту факт атаки, а также то, что речь идет о вирусе-шифровальщике. По словам представителей компании, несмотря на атаку, компания продолжает представлять услуги телефонии и интернета.

На официальном сайте аэропорта "Борисполь" опубликовано сообщение о временной недоступности расписания рейсов.

Генеральный директор аэропорта Павел Рябикин сообщил на своей странице в Facebook о "спам-атаке".


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