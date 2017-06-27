Строить по-новому: Законодательные изменения и перспективы

Реформы строительной сферы начались. Но стоит ли их расценивать как долгожданные для застройщиков изменения, позволяющие обойти стороной протоптанные коррупционные дорожки и на сэкономленные средства улучшить качество работы? Или же нововведения коснутся скорее покупателя, которому теперь останется лишь догадываться о том, насколько добросовестно выполнила работу строительная компания? Попробуем проанализировать, что делает правительство Украины для строительной отрасли.
Нововведения начинаются с этапа проектирования
В апреле Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины для улучшения условий ведения строительной деятельности». Речь идёт об упрощении условий строительства, а заодно — привлечении дополнительных инвестиций. Теперь Кабмин вправе утверждать перечень строительных работ, которые можно проводить без разрешительных документов и прочих формальностей. Но здесь речь идёт сугубо о восстановительных и строительных работах в зоне АТО, а не о повсеместной застройке.
На вопросе строительных свобод законодательные изменения не закончились. Кабмин отменил не только обязательные проверки для особых территорий, но ещё и требования о получении исходных данных в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) при проведении строительства. Теперь все вопросы, затрагивающие сферу гражданской защиты строящихся объектов, будут определяться в проектной документации в соответствии со строительными нормами. ГСЧС оставили функции нормирования в строительстве. По словам представителя ООО «Ривьера Девелопмент» Михаила Партикевича, это действительно был рудимент от старой системы согласований проектов строительства.
«По новой системе проектировщик должен проектировать в соответствии с строительными нормами, в том числе по пожарной безопасности. А затем экспертная организация проверяет проект на соответствие строительным нормам. Требование получать технические условия от служб по чрезвычайным ситуациям было фактически бессмысленным, так как в данных технических условиях просто дублировались требования строительных норм. В отдельных случаях прописывались «индульгенции» на незначительные отклонения от них, но это точно не способствовало обеспечению безопасности на объектах строительства», — объясняет эксперт.
Также застройщики смогут бесплатно получать градостроительные условия и ограничения. Но и это ещё не всё: принятый закон сокращает перечень объектов, подлежащих обязательной экспертизе по вопросам прочности, надёжности и долговечности. В ней теперь не нуждаются объекты I и II категорий сложности, которые возводят на территориях со сложными условиями.
«Тщательности и раньше не было, но это не значит, что нужно что-то отменять, если это что-то не работает. Лучше пересмотреть понятие «сложных условий» и границы таких зон. Ну не может быть вся Одесса в одной такой зоне со «сложными условиями», не принимая во внимание наличие катакомб под строительной площадкой, не учитывая удалённость от склона побережья и его технического состояния. Так что думаю, что застройщикам индивидуальных жилых домов станет легче, но это будет проходить на фоне вообще отсутствия контроля со стороны государства за соблюдением строительных норм. А это означает увеличение рисков для здоровья и жизни будущих новосёлов таких индивидуальных жилых домов», — подчеркнул специалист.
Строят больше, строят лучше
Вопрос профессиональной аттестации в области строительства также регулирует данный законопроект. Теперь к ней могут быть допущены только лица с профильным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет. Так, наличие профильного высшего образования у строителей, проектировщиков — вопрос обязательный.
«Тем не менее это законодательное изменение мало повлияет на реальное качество выполнения работ, ведь в серьёзных компаниях и так трудятся люди с профильным образованием, а у «компаний одного бизнес-проекта», срок деятельности которых зачастую не превышает пары лет, обычно «для галочки» числятся по совместительству профильные специалисты, работающие в других компаниях, а фактически работы выполняются людьми без профильного образования. Так что не думаем, что новый закон что-то существенно изменит… но будем верить в лучшее», — делится впечатлениями Михаил Партикевич.
Отметим, данные изменения позволят Украине подняться по критерию строительства в рейтинге Doing Business на 38 пунктов. А это поможет привлечь внимание инвесторов к нашей стране, где за последнее время ощутимо выросла популярность высотного строительства — наиболее привлекательного для иностранных инвесторов, да и не только иностранных. Высотное строительство — вполне естественный этап развития современных городов, особенно если учесть факторы, существенно влияющие на этажность строящихся зданий, начиная от нехватки земельных участков и завышенной стоимости (особенно в центральных районах) и заканчивая интенсивным ростом населения. Отсюда и тяга к высокому и прекрасному. Тем более что небоскрёбы всегда ассоциируются с богатством и престижем. Поэтому неудивительно, что число высотных зданий с каждым годом стремительно растёт. Украинские застройщики в целом стали активнее, а объёмы строительных работ по всей стране ощутимо выросли. Так, за период с января по март 2017 года выполнили строительные работы на сумму в 14,2 млрд грн. Если сравнивать с аналогичным периодом 2016 года, рост составил 19,4 %. По данным Минрегионстроя, индекс жилищного строительства за этот период составил 123,4 %, нежилого строительства — 125,8 %, инженерных сооружений — 113,2 %.
Не рейтингом единым
Одного рейтинга Doing Business недостаточно, чтобы сделать наш строительный рынок не просто привлекательным в глазах зарубежного/украинского инвестора, а и конкурентоспособным в Европе.
«Инвестиционную привлекательность может существенно повысить лишь отсутствие военных действий в стране, стабильная финансовая система, стабильный рост экономики, стабильный курс валют, объективные и исключающие двойное толкование нормы права, регулирующие строительную деятельность. Но это о глобальном. А если локально, то хорошие, отличающиеся от большинства на рынке, проекты — над этим и работаем», — делится представитель ООО «Ривьера Девелопмент».
И действительно, компания реализует совершенно новые для Одесского региона проекты комплексной застройки, подразумевающей полную автономность не только жилых домов, но и всего района в целом. Уже начато строительство первых очередей сразу двух микрорайонов в двух спальных районах Одессы, ведётся проектирование последующих очередей строительства — это микрорайон «Таировские Сады» на территории ж/м Таирова, а также «Авторский Район» в Черноморской Ривьере. В рамках этих проектов компания возводит не только жилые дома, но и детские сады, школы, магазины и даже заведения здравоохранения.
Вопрос качества
Есть изменения, необходимые для повышения качества строительства в нашей стране.
«Для начала нужно систематизировать законодательство с точки зрения приведения его к более объективным и однозначным формулировкам, к выработке однозначных критериев. Без всего этого всегда остаются возможности для двоякого толкования, коррупции, пренебрежения правилами. И я бы говорил не только о качестве самого строительства, — можно построить качественно, но это будет не самым комфортным для людей решением. Я бы говорил и о повышении качества новых объектов с точки зрения повышения комфорта. Возьмите, к примеру, проблему отсутствия надлежащего количества парковочных мест или сдачи жилья в эксплуатацию без внутренней отделки квартир, что приводит к череде шумных ремонтов в квартирах после сдачи дома и делает некомфортным проживание в доме в течение первых нескольких лет. В других странах есть опыт обязательного обеспечения парковочным местом каждой квартиры, а также сдачи объектов при условии выполнения минимального объёма отделочных работ в помещениях. Думаю, что можно было бы изучить этот опыт и попытаться таким образом решить указанные проблемы», — подытожил эксперт.
Как бы там ни было, а начало положено. Но независимо от того, как будет меняться законодательство, огромная ответственность лежит на застройщиках. Кардинально изменить ситуацию сможет лишь их порядочность и желание не просто следовать букве закона, а ещё и создавать условия для совершенствования каждого из новых объектов на рынке и повышать общую планку качества и комфорта.
Zavarnik