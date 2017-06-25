«Горизонт 2020». Что мешает полноценной реализации программы

Третий год в Украине работает программа Евросоюза «Горизонт 2020», финансирующая инновации и стартапы с 2014 года. Особое внимание программы — к тем, кто специализируется на финансах, консалтинге, общественных институтах и государственном управлении. Пока что украинцы смогли привлечь под свои проекты всего 12 млн евро. Что мешает полноценной реализации программы в нашей стране и как получить финансирование?
Всё дело в скромности?
«Горизонт 2020», один из наиболее масштабных проектов за всю историю ЕС, аккумулировал 80 млрд евро. В дополнение к этому могут привлекаться частные инвестиции. Главная цель программы — способствовать переходу важных открытий, идей и инноваций из исследовательских лабораторий на рынки.
Членство в программе не бесплатное и предполагает внесение страной-участницей взноса, который рассчитывается в соотношении с её ВВП. С учётом сложной ситуации в Украине нам предоставлены особые условия в виде скидок и различной технической помощи. Директор по международному сотрудничеству Генерального директората по исследованиям и инновациям Еврокомиссии Кристина Руссо недавно подтвердила, что Брюссель и в дальнейшем намерен поддерживать украинские компании и исследователей как на национальном уровне, так и со стороны ЕС.
Отечественный бизнес мало знаком с возможностями «Горизонта 2020», — например, получить от 50 тыс. до 6 млн евро как безвозвратную финансовую помощь на инновационный проект. В течение двух лет в программе пытались участвовать около 400 украинских компаний, предоставившие проекты на сумму 270 млн евро. Из них только 69 смогли получить поддержку. Упомянутые 12 млн евро украинцам — втрое меньше взноса в 35,5 млн евро, таки уплаченного за присоединение к программе. В сравнении с ФРГ, Великобританией и Испанией, которые выкачивают из программы по несколько сотен миллионов, это мизерные успехи. Получается, мы позволяем более активным участникам заработать на нашей «скромности».
В помощь малому бизнесу
Может показаться, что «Горизонт 2020» поддерживает в первую очередь исследовательские и научные организации. На самом деле в проекте есть отдельная программа для малого и среднего бизнеса. Всего же предусмотрено субсидирование 15 различных направлений, среди которых ІТ, экология и климат, нанотехнологии, возобновляемая энергетика и другие.
Раз в два года программа пересматривает и уточняет приоритеты финансирования, а также корректирует бюджет, причём примерно 20 % бюджета «Горизонта 2020» предназначены именно для сегмента МСБ. Например, на этот год запланировано потратить 176 млн евро.
Стартап или уже работающая компания могут рассчитывать на финансирование нескольких этапов своей деятельности. Поддержка МСБ включает три ступени. На первой — разработка концепции и бизнес-планирование (до 50 тысяч евро). Этап реализации бизнес-плана предполагает уже более внушительную сумму — от 0,5 до 2,5 млн евро. А для коммерциализации проекта (третий этап) предусмотрена помощь в поиске клиентов и инвестиций. Помимо денег предприниматели могут получить помощь тренеров и экспертов; их можно выбирать из базы программы или предлагать своих.
Директор по развитию бизнеса компании Borsch Ventures Святослав Святненко, привлекший через «Горизонт 2020» 1,2 млн евро для стартапа Polyteda Cloud (больше, чем все украинские проекты), советует не пренебрегать этим видом помощи: именно через привлечённых экспертов-тренеров ему удалось выйти на крупных клиентов. Polyteda Cloud разрабатывает ПО для тестирования интегральных микросхем, которое будет работать на европейских заводах по производству полупроводников.
Учимся мыслить глобально
Согласно статистике всего 14 % заявок удостаиваются финансирования от «Горизонта 2020», и оно покрывает только 70 % бюджета стартапа или проекта. Оставшуюся часть расходов должен взять на себя предприниматель, причём это могут быть как личные средства, так и заёмные. Исключение Еврокомиссия делает для проектов в сфере здравоохранения: те могут получить до 5 млн евро и покрыть практически 100 % затрат.
Перечень проектов, которые готов финансировать «Горизонт 2020», размещается и периодически обновляется на официальном портале программы http://h2020.com.ua/uk/. Но заинтересовать программу можно лишь действительно инновационной концепцией. Важно также, чтобы проект не был сфокусирован на внутреннем рынке, а мог использоваться в Европе и к тому же решить какую-то глобальную проблему: экологическую, экономическую, социальную и т. п.
Отдельные проекты могут предусматривать в качестве условия группу участников — компаний или организаций; в таких случаях претенденту необходимо искать партнёров, желательно (но не обязательно) из стран ЕС. Для успеха немаловажно и правильно оформить заявку на финансирование своего проекта. Так, для первой ступени поддержки МСБ рекомендуется подать заявку не менее чем на 10 страницах, для второй — на 25–40 страницах. (Безусловно, текст заявки должен касаться проекта, быть понятным и структурированным). Еврокомиссия рассмотрит её в течение 1,5–2 месяцев; положительное решение даст возможность поработать над проектом один-два года. А вот результативность этой работы будет зависеть не только от суммы финансирования и степени гениальности проекта, но и от условий, которые создаст вашему бизнесу родное государство.
Zavarnik