В ДНР закрывают государственные шахты

Как сообщает российское информационное агентство ИА REGNUM, с 1июля, в самопровозглашенной ДНР «министерство» угля и энергетики вынуждено перевести рабочие угольные предприятия на двухдневную рабочую неделю, об этом ИА сообщили в управлении ГП «Торезантрацит» (Шахтерск).
Предприятия «Торезантроцит», «Снежноеантрацит», «Шахтерскантрацит» в которые входят шахты «Иловайская», «Шахта Глубокая, «Лутугино», «Прогресс», «Заря», «Ударник», Центральная обогатительная фабрика и другие» будут переведены на двухдневную рабочую неделю.
Естественно, в связи с сокращением рабочей недели, зарплаты шахтеров резко упадут. По словам сотрудника ГП «Торезантрацит», теперь в месяц у шахтеров будет не более восьми выходов, вместо двадцати. Также известно, что с 15 июня крупнейшее угольное предприятие «Комсомолец Донбасса» полностью прекратило свою работу, а сотрудники были отправлены в бесплатные отпуска.
В «министерстве» угля добавили, что в угольной отрасли в «республике» сложилась критическая ситуация. В связи с тем, что склады с углем переполнены, а рынка сбыта по-прежнему нет, то закрытие предприятий – это вынужденная мера. Когда разрешится данная проблема, никто не знает.