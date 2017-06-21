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Школьный аттестат не будет ничего решать при поступлении в ВУЗ

Абитуриенты из оккупированных территорий смогут поступить в ВУЗы Донетчины на основании документов о школьном образовании

Абитуриенты из ОРДЛО могут поступать в украинские ВУЗы без ВНО

Как получить украинский аттестат и поступить в вуз, если учился в ДНР и ЛНР

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