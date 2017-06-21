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В Минске договорились об очередном «режиме тишины»

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Главная / Политика в мире
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В Минске договорились об очередном «режиме тишины»

Как сообщает пресс-секретарь «главы» делегации самопровозглашенной ДНР в Минских переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина, на сегодняшних переговорах в столице Белоруссии договорились об очередном «режиме тишины».

По словам Талакиной, участники переговоров договорились и поддержали идею о прекращении огня с 0:00 24 июня. Данный «режим тишины» также носит новое название «хлебное перемирие», которое должно продлится до 31 августа, однако переговорщики заверили, что «тишина» должна продлиться дольше. Напомним, мы сообщали, что руководство сел Донецкой области которые находятся на линии соприкосновения, обратились представителям Нормандской четверке, ОБСЕ и Общему центру по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) с просьбой поднять вопрос о том, чтобы прекратились обстрелы для сбора урожая. В этом вопросе должен был помочь первый заместитель мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Кроме вопроса о «хлебном перемирии», поднимался вопрос относительно разведения сил на третьем пилотном участке вблизи Станицы Луганской. Разведение было намечено на 26 июня.


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