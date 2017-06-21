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Как дети Марьинского района отдыхали в пришкольных лагерях

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Главная / Образование / Спорт и отдых
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Как дети Марьинского района отдыхали в пришкольных лагерях

С 29 мая по 16 июня 2017 года в учебных заведениях функционировало 25 лагерей отдыха с дневным пребыванием. Согласно плановому заданию, в школьных лагерях отдыха отдохнуло 708 детей, что составляет 14,9% от общего количества учащихся.

Во всех лагерях отдыха с дневным пребыванием дети были обеспечены двухразовым горячим питанием. Утром получали горячий чай с булочными изделиями, печеньем, в обед - первые и вторые блюда.

Медицинское обслуживание посетителей лагеря осуществляли медицинские сестры. Особое внимание уделялось отдыха детей льготных категорий. В лагерях отдыха с дневным пребыванием отдыхали дети-сироты и лишенные родительской опеки - 3, дети с ограниченными возможностями - 2, дети, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы - 1, дети из многодетных семей - 71, из малообеспеченных семей 5, дети, которые находятся на диспансерном учете – 15, талантливых и одаренных детей - 3, дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села 12, дети, воспитывающиеся в семьях вынужденных переселенцев - 69, дети, родители которых являются участниками боевых действий в АТО на востоке Украины - 8.

Лагеря функционировали в соответствии с Положениями о лагере отдыха с дневным пребыванием. Для каждого лагеря было определено название. Воспитательную работу проводили воспитатели, педагоги-организаторы, инструкторы по физической культуре.

Классные комнаты были переоборудованы в игровые, где были созданы все условия для отдыха детей: расстелены коврики, размещены игрушки, созданы небольшие спортивные уголки, в которых находились мячи, скакалки, шахматы, другие настольные игры. Созданы условия для рисования, изготовления конкурсных изделий, проведение работы над выпуском загонов стенгазеты.

Воспитательная работа проводилась в соответствии с планами работы лагеря отдыха с дневным пребыванием и воспитателей. Основным направлением воспитательной работы было национально-патриотическое воспитание.

С воспитанниками проводились конкурсы рисунков на темы: «Дети Мира», «Я люблю свой родной край», «Рисую природу своего края», «Моя страна - Украина»; конкурс «Казацкие развлечения», брейн - ринг «Украина - это Европа», «Мы - украинцы»; беседы: «Тех дней не померкнет слава», «Конституция Украины - основной закон государства», «Моя Украина героями славная», «100 чудес Украины»; талант - шоу «Мы - твои дети, мы - твои цветы, мы, Украина, - твоя надежда!».

В лагерях отдыха также проводилась культурно-экскурсионная работа. Согласно планам работы с воспитанниками проведены экскурсии за пределы учебных заведений:

- музей истории села Елизаветовка, где содержательную и интересную экскурсию провела заведующая музея Страшко Л.П., музей Прокофьева (с. Солнцево)

- дети посетили богослужение в Свято-Покровском храме, Спасопреображенский Николо-Васильевский монастыре в селе Никольское Волновахского района. Посетили часовню, были на утренней службе. Монахи любезно пригласили детей в трапезную. Школьники любовались архитектурной красотой храма и оригинальностью оформления всей территории монастыря. Побывали в доме милосердия в селе Екатериновка. Слушали интересные рассказы из жизни бабушек и дедушек. Дети пели и рассказывали стихи, а в конце праздника угощали соками и сладостями всех жителей дома.
Как дети Марьинского района отдыхали в пришкольных лагерях

8 июня, в пришкольном детском учреждении отдыха «Радужная страна» при Марьинской общеобразовательной школе I-III ступеней №1 с дружественным визитом посетили представители общественной организации «Добропольский центр молодежи» «Добро» при поддержке «Save the Children». Ирина и Сергей в игровой форме познакомились с детьми и провели интересное занятие, во время которого все присутствующие получили массу положительных эмоций и имели хорошее настроение! Дети играли в подвижные игры, рассуждали, фантазировали и каждый нарисовал собственный рисунок, передавая свои впечатления и эмоции;
Как дети Марьинского района отдыхали в пришкольных лагерях

- проведена экскурсия в парк отдыха ООО «ЭЛВЕКО-Гигант»;

- экскурсия в село Успеновка на конный завод «ЛАНН». По приезду на территорию завода тепло встречал администратор, которая интересно провела экскурсию. Детвора ездила верхом в сопровождении инструкторов, наблюдали за павлинами, белками и попугаями, видели ламу, разновидности быков, коз, баранов;
Как дети Марьинского района отдыхали в пришкольных лагерях

- экскурсии в производственных подразделений агрофирмы «Рассвет»: на ток, гараж, тракторную бригаду, молочно-товарную ферму. Малыши имели возможность ознакомиться с новыми видами сельхозмашин, технологии производства молочной и мясной продукции, посетили молочно товарный комплекс в се Богоявленка, предприятия агрофирмы «Нива» и фермерское хозяйство «Дон»;

- поразила экскурсия детей Кураховской гимназии «Престиж» в Новой почты г. Курахово «Быстро! Выгодно! Надежно!»;

- экскурсия в Кураховскую городскую хлебопекарню, хлебозавод ООО «Компания Хлибинвест»;

- проведены экскурсии в пожарно-спасательной части службы по чрезвычайным ситуациям города Курахово.
Как дети Марьинского района отдыхали в пришкольных лагерях

Каждый день был насыщен мероприятиями, встречами с интересными людьми. Народная мастерица Голубева Н.И. ознакомила детей со своей коллекцией вышивок: полотенец, салфеток, скатертей, провела мастер-класс по вышиванию для девочек.

В лагерях отдыха с дневным пребыванием соблюдались требования законодательства по безопасности жизнедеятельности. Для этого были созданы соответствующие условия. Директорами лагерей велась соответствующая документация по охране труда, с воспитанниками проводились инструктажи по безопасности жизнедеятельности, которые записывались в соответствующих журналах.

В распоряжении лагерей отдыха были спортивные залы, площадки для проведения игр, соревнований и конкурсов. В течение лагерной смены, для укрепления здоровья детей проводились спортивные мероприятия: игры с использованием мяча, скакалки, обруча, спортивной палки, прыжки в длину, высоту. Каждый день проводилась утренняя зарядка под музыкальное сопровождение, игры и развлечения на свежем воздухе.

В день закрытия воспитанники поделились впечатлениями и отметили, что этот период был содержательным, интересным, насыщенный незабываемыми событиями, знакомствами и впечатлениями. Оздоровление в пришкольных учреждениях отдыха закончилось, но почти все лето еще впереди, поэтому у наших детей еще много счастливых мгновений летнего отдыха - с улыбкой пробежаться по росистой траве, забить гол в ворота соперника, окунуться в прохладную реку, отдохнуть с родителями на берегу моря, в других лагерях.

Пожелаем им и в дальнейшем содержательного отдыха, хорошего настроения, приятных каникул, сияющих улыбок и исполнения самых заветных желаний.
Как дети Марьинского района отдыхали в пришкольных лагерях


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