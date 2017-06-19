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Неконтролируемый Донбасс задолжал 3,9 млрд. гривен за водоснабжение

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Главная / ЖКХ
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Неконтролируемый Донбасс задолжал 3,9 млрд. гривен за водоснабжение

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский принял участие в селекторном совещании, которое провел Премьер-министр Украины Владимир Гройсман по поводу подготовки к отопительному сезону.

Павел Жебривский заявил, что 25 процентов из 2,6 млрд. гривен, выделенных области, выделено на жилищно-коммунальное хозяйство. Наибольшее количество денег направлено на энергоэффективность, замену теплотрасс, модернизацию котельных.

«В Донецкой области есть проблемы с установкой счетчиков. Поэтому городам доведены план-графики выхода на 100% обеспечение приборами учета. Сейчас выделяем из областного бюджета средства для «Теплокоммунэнерго» на повышение энергоэффективности, в том числе компания должна обеспечивать абонентов счетчиками. Аналогично, измерительные приборы будут закупать города и районы области. Сегодня по области расчеты населения за услуги ЖКХ находятся на уровне 111 процентов, когда поступят оплаты по субсидиям и льготам за применяемый населением газ от государства, выйдем на уровень 143 процента, за электроэнергию - более 100 процентов», - отметил Павел Жебривский.

Глава области отметил, что ключевой проблемой, в которой областной власти нужна поддержка правительства, - долги, которые накопились на неконтролируемых территориях: с 5,6 млрд гривен долга за электроэнергию – 3,9 млрд. гривен задолжала неконтролируемая Украины территория и без вмешательства правительства областная власть не сможет решить этот вопрос. Кроме того, остро стоит проблема блокировки счетов коммунальных предприятий за старые долги. Сейчас счета «Воды Донбасса» и «коммунэнерго» заблокированы именно по пеням и штрафам. Владимир Гройсман и профильные министры предоставили объяснения по этим вопросам.

Во время совещания также были рассмотрены вопросы обеспечения водой некоторых районов Донетчины. Премьер - министр Владимир Гройсман и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметили работу области и ГСЧС в том, что они быстро и эффективно отреагировали на отключение Донецкой фильтровальной станции и обеспечили подвоз питьевой и технической воды для более 380 тысяч жителей области. Павел Жебривский также подчеркнул важность определения альтернативных водопроводов и диверсификации водоснабжения.


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