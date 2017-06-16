В Угледаре запустили новую лаву на шахте «Южнодонбасская №1»

На шахте «Южнодонбасская №1» в городе Угледар запустили новую лаву. Это позволит существенно увеличить объемы добычи каменного угля. Условную церемонию запуска комбайна посетил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.
Глава области осмотрел административные здания и пообщался с руководящим персоналом шахты. Его ознакомили с основными экономическими показателями предприятия и показали ведущую систему контроля за главными подземными системами «УТАС».
Павел Жебривский спустился под землю, где ознакомился со спецификой работы «Южнодонбасской №1». Он осмотрел системы безопасности, транспортировки людей и угля. При осмотре новой лавы председатель Донецкой ОГА попробовал себя в роли горняка и присутствовал при добыче первого угля с новой лавы. Руководитель области поблагодарил шахтеров за их тяжелый труд и пожелал дальнейшего развития предприятия.
«Это пятая шахта, которую я посетил. Сегодня по условиям работы эта шахта - одна из лучших в области. Безусловно, пласт один из самых маленьких, люди будут работать в тяжелых условиях, каждый горняк уже герой. Однако скамью запустили, она будет давать важное для Украины - угjkm. Значит у людей будет работа, у людей будет зарплата, будет жизнь в Угледаре», - подчеркнул Павел Жебривский.
Руководитель предприятия Владимир Коломиец заявил, что новая лава будет давать 800 тонн в день и разрабатывать горизонт на глубине 385 метров. Эта скамейка станет мощным фундаментом для дальнейшего развития шахты. В планах предприятия - строительство собственной обогатительной фабрики и введение новых форм фасовки угля для продажи населению и за границу.