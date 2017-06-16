В Угледаре запустили новую лаву на шахте «Южнодонбасская №1»

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Новая лава на шахте Алмазная ДТЭК ШУ Добропольское обеспечит горнякам фронт работ более чем на год

На шахте «1/3 Новогродовская» введен в действие первый в этом году очистной забой

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