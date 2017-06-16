Морской курорт ДНР обзавелся блокпостом

Единственный морской курорт непризнанных «республик» Донецкой и Луганской области обзавелся блокпостом.
Отныне, чтобы попасть в село Седово (Новоазовский район), необходимо выстоять в очереди несколько часов, чтобы военные самопровозглашенной ДНР проверили документы и занесли их в специальный журнал. Село Седово – это единственное место, где есть возможность отдохнуть на морском берегу и многие жители непризнанных «республик» приезжают в пансионаты по путевкам, или снимают жилье в частном секторе курорта. Однако, в середине мая месяца 2017 года, такое путешествие стало довольно изнурительным не только из-за отсутствия нормальной дороги, можно сказать, что ее нет, но и в связи с установкой блокпоста.
Как рассказывают жители, в очереди приходиться стоять по 2 или 3 часа на жаре, и это ведь еще не сезон, а что будет в июле, в начале августа? Известно, что на блокпосту имеется две полосы для пропуска автотранспорта, одна из них для маршрутных такси, вторая для всех остальных участников движения. Также имеется один биотуалет, который расположен рядом с КПП. И это еще не все проблемы. К примеру, если вы наобум решили поехать на курорт и на месте найти апартаменты или пансионат, то «пограничники» могут не пропустить. На въезде в Седово, военные задают вопрос, куда конкретно вы едете, и если они не услышат внятного ответа, вас могут развернуть обратно.
Сервис ниже цен
Как и в прошлом году, пансионаты и гостиные дома Седово не предложат нормального сервиса, однако за отдых возьмут по меркам Крыма или Сочи. К примеру, пансионат «Азовская Креветка» предлагает двухместные номера за 1200 рублей в сутки без питания, с трехразовым питанием – 1800 рублей. В номере пансионата из удобств имеется - горячая вода и кондиционер, холодильник будет общим на несколько номеров, а о телевизоре и беспроводном интернете речь не идет. Также к минусам отдыха в Седово можно отнести отсутствие инфраструктуры, на весь поселок имеется пару продуктовых магазинов, рынок и несколько кафе “наливаек”. Что касается цен на продукты, то здесь они незначительно, но все-таки выше, чем в том же Донецке, курорт же... Не стоит забывать и о комендантском часе, который действует с 23:00, в прошлом году отдыхающие жаловались, что после наступления “комендантского” нельзя даже было находиться во дворе пансионата, всех загоняли в помещение. Что касается мобильной связи, то здесь также все довольно печально, работает только мобильный оператор самопровозглашенной ДНР - «Феникс», еще пробивается связь российских операторов «Tele 2» и «Билайн», речь об украинском мобильном операторе - МТС (Vodafone), не идет.
Альтернатива, или безысходность
Многие едут в Седово по причине близкого расположения курорта, ведь от Донецка до Седово не более 100 километров, ранее, на своем автомобиле добраться до села можно было за 1,5 часа, но в нынешних реалиях поездка может затянуться почти на целый день. Седово выбирают семьи с маленькими детьми, с которыми тяжело даются длительные переезды в тот же Крым или Сочи, однако сейчас стоит задуматься и быть может выбрать курорт в Краснодарском крае или Крыму. Что касается отдыха в России, то цены не будут сильно отличаться от «республиканских», если взять отдых в Крыму, курортный город Судак, то двухместный номер в июле месяце со всеми удобствами обойдется в 1000 рублей. В номере будет – кондиционер, телевизор, беспроводной интернет, санузел. Но главное преимущество отдыха в Крыму, это сам Крым, в котором можно не только отдохнуть на берегу Черного моря, но и вдоволь попутешествовать.