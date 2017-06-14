Внутренний кризис ЕС, удастся ли его преодолеть

Британский референдум, наплыв мигрантов, новая администрация в США и активизация террористических группировок вынудили лидеров Евросоюза вплотную заняться поиском выхода из создавшегося положения. Удастся ли им преодолеть внутренний кризис? Какими могут быть сценарии дальнейшего развития объединённой Европы и как это отразится на ситуации в Украине?
Что ждёт Европу?
Судя по выводам доклада Центра исследований европейской политики «Глобальная экономика в 2030 году. Тренды и стратегии для Европы», в ближайшее десятилетие кризис рождаемости, проблемы безопасности, последствия глобализации торговли и усиление роли развивающихся стран изрядно добавят головной боли Европарламенту.
В частности из-за демографической ситуации ЕС, хотя и не потеряет роль ведущей экономики, но всё же уступит лидерство Китаю и США. Согласно исследованию «Проект Европа 2030. Вызовы и возможности», начиная с 2015 года просматривается тенденция к старению населения Европы. Это скоро скажется на продуктивности экономики, приведёт к снижению темпов роста ВВП с нынешних 2,6 % в год до 1,5 % и ниже, утрате ЕС статуса одного из глобальных мировых рынков и станет причиной дестабилизации социального аспекта экономики.
Не меньшей проблемой для ЕС становится внешняя и внутренняя безопасность. Начиная с 2008 года на территории континента произошло несколько военных конфликтов (Грузия, Украина, Балканы), появилось большое количество беженцев с Ближнего Востока. Вереница терактов в европейских столицах, небывалый всплеск уличной преступности… Сегодня ни ЕС как институт, ни отдельные его члены уже не могут обеспечить своим гражданам должный уровень безопасности. Это наглядно продемонстрировал недавний теракт в Манчестере, где погибли более двух десятков человек и около шестидесяти пострадали. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отреагировал на это заявлением, что ЕС готов противостоять террористическим угрозам вместе с британцами и что террористы недооценивают устойчивость ЕС и Великобритании. А ведь подобный теракт может произойти в любой момент в любой точке на карте Европы, и одними заявлениями ситуацию не спасёшь.
Ещё одной проблемой может стать отсутствие внятной политики относительно соседних стран. По мнению члена одной из аналитических групп, исследующих будущее ЕС, профессора Зига Тюрка, если не дать чёткого посыла на членство Молдове, Грузии и Украине, адаптация их национального законодательства к европейскому, да и внедрение соответствующих стандартов, будут лишены мотивации.
Полный «апгрейд»
Безусловно, обозначившиеся вызовы вполне решаемы для такой структуры, как ЕС, — но только кардинальными мерами.
Так, в социально-демографической сфере аналитики упомянутого Центра исследований рекомендуют еврочиновникам стимулировать рост числа работающих с использованием новейших технологий, удалённой работы, гибких графиков и привлечения на рынок труда граждан 50–70 лет. Вторым шагом в этом направлении должна стать новая иммиграционная политика, которая позволит легально встроить в рынок труда мигрантов с разработкой для них соответствующих социальных гарантий в виде языковых курсов, признания дипломов и научных степеней других стран, пенсий и т. п.
В отношении внешней безопасности, по словам Юнкера, планируется обновить политические, юридические и экономические инструменты с учётом не только текущей ситуации, но и перспективы. Подлежит пересмотру и система координации действий стран-участниц, включая взаимодействие в рамках НАТО. Кроме того, Еврокомиссия инициирует создание рабочих групп для выработки общей стратегии безопасности, с привлечением авторитетных международных экспертов.
Также планируется более тесное сотрудничество с кандидатами в члены ЕС. Отношения с ними требуют большей определённости их статуса как потенциальных членов объединения. Помимо этого, есть намерение расширить возможности для других стран участвовать в отдельных проектах ЕС.
Для выполнения всех этих планов нужна более гибкая политика, ведь вслед за Великобританией могут захотеть выйти из ЕС и другие. Поэтому Брюссель будет прилагать максимум усилий, чтобы прекратить центробежные процессы.
В ожидании милостей от природы
Если верить прогнозам, ЕС никуда не исчезнет, но утратит свои нынешние позиции в мировой экономике. Нам следует понимать это и не ориентироваться только на еврорынок. Украинским компаниям предстоит по максимуму дифференцировать рынки сбыта своей продукции. Вместе с тем усугубление социальных и демографических проблем подтолкнёт Европу к поиску свежих трудовых ресурсов, что может ускорить принятие Украины в ЕС.
Эксперты советуют украинским властям всячески поощрять развитие инноваций, IT-разработок, делать всё необходимое для привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата в стране, чтобы избежать катастрофического оттока из страны квалифицированной рабочей силы. Иными словами, взяться наконец за реформы, прописанные в Соглашении об ассоциации с ЕС.
Но Украине, по мнению исполнительного директора Украинского центра европейской политики Любови Акуленко, следует адаптировать наше законодательство к европейским нормам, не ожидая полноправного членства в объединении. Стимулом должно послужить не столько это ожидание, сколько возможность улучшить конкурентоспособность отечественной экономики за счёт имплементации реформ, — благо необходимые трудовые ресурсы для этого у нас пока ещё есть. Но если этим не заниматься, в Европе вскоре окажутся наши «руки» и «мозги», а не государство Украина.
Zavarnik