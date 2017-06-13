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Как безвиз повлияет на транспортное сообщение

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Главная / Экономика
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Как безвиз повлияет на транспортное сообщение

Во время встречи с журналистами министр инфраструктуры Украины (МИУ) Владимир Омелян отметил, что 2017-й — год инфраструктурной интеграции Украины — как внутренней, так и внешней. И эти процессы должны быть параллельными и одинаково успешными.

Особое внимание было уделено авиаперевозкам. «Безвизовый режим открывает новые возможности для украинцев путешествовать в страны ЕС, но преградой стоит высокая стоимость авиабилетов. Население Украины свыше 42 млн человек, а аэропорты Украины обслужили лишь около 13 млн пассажиров в 2016», — сообщил министр. По его мнению, стоимость авиабилетов можно снизить, создав настоящую рыночную конкуренцию. В мире на долю лоукостеров приходится 30 % авиаперевозок. Украинцы ничем не хуже европейцев и тоже могут летать по цене 50 евро, а не 500. Большим инфраструктурным проектом в авиации, по словам министра, в этом году будет модернизация аэронавигационной системы Украины общей стоимостью проекта 117,55 млн евро.

Также планируется расширение железнодорожного сообщения со странами Евросоюза. Кроме рейса Интерсити+, по маршруту Киев-Львов-Перемышль, планируется добавить вторую пару поездов, которая будет охватывать Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

С 11 июня планируется запуск нового маршрута Ковель-Хелм (возможно, в дальнейшем будет продлён к Луцку и Львову). Сначала планируется эксплуатация одной пары поездов с последующим увеличением до 2-3 пар в зависимости от пассажиропотока. А с 1 августа планируется запустить ещё один новый маршрут, Львов-Краков. Министр транспорта также анонсировал проект «Поезд пяти столиц». «Цель проекта — объединить железнодорожным сообщением пять европейских столиц: Киев — Минск — Вильнюс — Рига — Таллин. В перспективе — удлинение в Одессу, соединение Балтийского и Черного морей».

Разумеется, внимания требуют и автодороги. Именно они должны наглядно показать, что Украина и Европа едины. «Человек, который пересекает границу, не должен чувствовать разницу ни в качестве дорог, ни в инфраструктуре, ни в общей культуре. Украина — это Европа. И это должно быть ощутимо с первого шага, который делает человек, ступая на украинскую территорию», — акцентировал Омелян. Особые надежды глава Министерства инфраструктуры возлагает на автобан Go Highway, проект которого разрабатывает Укравтодор. Новое сообщение соединит Одессу и Гданьск. Украинская часть пройдет маршрутом Одесса-Умань-Львов-Краковец. Дорога объединит порты Черного и Балтийского морей. При этом она не будет строиться с нуля, а пройдёт по имеющимся, но отремонтированным дорогам. Польская же часть маршрута уже полностью готова. Омелян подчеркнул, что после реализации проекта время на дорогу Одесса-Гданьск уменьшится с 23 часов до 15.

Также будет развиваться пограничная инфраструктура на подходах к пунктам пропуска на границах страны. Потребуется капитальный ремонт на шести участках автодорог на подъездах к КПП: «Ужгород», «Лужники», «Вилок», «Дьяково», «Большая Паладь» и строительство объездной дороги из Берегового и села Астей к КПП «Лужники». Срок реализации проекта: 2017 — 2020 гг. Общая стоимость проекта: 50 млн евро. Кредит на работы предоставит правительство Венгрии на условиях связанной помощи.

Zavarnik


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