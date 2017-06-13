Как безвиз повлияет на транспортное сообщение

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До 2018 года украинцы могут ездить в Македонию без виз

Украине на дороги нужно 50 млрд грн в год, – Омелян

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