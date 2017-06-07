В ДНР и ЛНР отключили Vodafone Украина

Сегодня вечером, 7 июня, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР была отключена единственная работающая украинская мобильная связь МТС (Vodafone Украина).
Как сообщает «министр» связи ДНР Виктор Яценко, проблемы со связью случились из-за диверсии, были перерезаны транспортные кабели в районе населенного пункта Марьинка, контролируемого украинской стороной.
Такая же проблема наблюдается и в самопровозглашенной ЛНР. По словам Яценко, диверсия произошла в районе населенного пункта Счастье, которое также находится под контролем украинских властей.
Напомним, что ранее «министр» связи ДНР заявлял, что «власти республики» не планируют отключать единственный работающий украинский мобильный оператор на территории ДНР, в связи с тем, что это принесет большие проблемы для граждан. «Республиканский» Мобильный оператор «Феникс» не сможет справиться с такой нагрузкой. Также Яценко заявлял, что представители Vodafone Украина не идут на контакт с «республикой» и все ремонтные работы приходится выполнять за собственный счет.