Территорию вокруг «Донбасс Арены» начали приводить в порядок

После того, как в сеть попали фотографии «умирающего» парка вокруг стадиона «Донбасс Арена», местные «власти» решили ситуацию с уборкой, пригласив для этого жителей обстреливаемого Киевского района.
Уборка территории проходила под названием «Чистый парк», в ней принимали участие 25 человек, активных граждан из Киевского района. Вывоз сенажа запланирован на конец недели.
Как отметил руководитель компании, которая осуществляет управление на стадионе Олег Ковальчук, в связи с тем, что территория не маленькая, придется хорошо потрудиться. К концу недели будет скошена вся трава, затем работники приступят к поливу.