Министр энергетики и угольной промышленности посетил Угледар

Сегодня Министр энергетики угольной промышленности Игорь Насалик с рабочим визитом посетил город Угледар.
В ходе визита он провел расширенное совещание с участием заместителя председателя облгосадминистрации Виктора Ремского, директора департамента развития базовых отраслей промышленности Артема Литвинова, генеральных директоров государственных угледобывающих предприятий Донецкой и Луганской областей, председателей шахтерских городов и профсоюзов которое прошло на базе ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1».
Министр представил концепцию развития угольной промышленности, которая нашла положительный отклик со стороны представителей угольных предприятий. В ходе совещания был обсужден ряд вопросов, которые беспокоят шахтерские коллективы, а также руководителей городов с моноструктурой хозяйственного комплекса, основой которого является угольная промышленность.
По окончании совещания Игорь Насалик поблагодарил всех за работу, пожелал успеха и совместной плодотворной работы.
Программа визита продолжила рабочая встреча с руководителями угольных предприятий Донецкой и Луганской областей.