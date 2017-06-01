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Министр энергетики и угольной промышленности посетил Угледар

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Главная / Угольная промышленность
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Министр энергетики и угольной промышленности посетил Угледар

Сегодня Министр энергетики угольной промышленности Игорь Насалик с рабочим визитом посетил город Угледар.

В ходе визита он провел расширенное совещание с участием заместителя председателя облгосадминистрации Виктора Ремского, директора департамента развития базовых отраслей промышленности Артема Литвинова, генеральных директоров государственных угледобывающих предприятий Донецкой и Луганской областей, председателей шахтерских городов и профсоюзов которое прошло на базе ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1».

Министр представил концепцию развития угольной промышленности, которая нашла положительный отклик со стороны представителей угольных предприятий. В ходе совещания был обсужден ряд вопросов, которые беспокоят шахтерские коллективы, а также руководителей городов с моноструктурой хозяйственного комплекса, основой которого является угольная промышленность.

По окончании совещания Игорь Насалик поблагодарил всех за работу, пожелал успеха и совместной плодотворной работы.

Программа визита продолжила рабочая встреча с руководителями угольных предприятий Донецкой и Луганской областей.
Министр энергетики и угольной промышленности посетил Угледар
Министр энергетики и угольной промышленности посетил Угледар
Министр энергетики и угольной промышленности посетил Угледар


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