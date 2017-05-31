Пенсионный возраст не повысят. Правительство нашло альтернативу

Минсоцполитики: В Украине катастрофа с пенсиями

Пенсионный возраст в Украине повышать пока не будут

Что ожидать от новой накопительной пенсионной системы?

Пенсионный возраст повышать пока не собираются

Пенсионный фонд будет качать средства из фонда оплаты труда и в 2013 году