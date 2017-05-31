Пенсионный возраст не повысят. Правительство нашло альтернативу

Есть 2 варианта решения проблем пенсионной системы, которые были доступны правительству при разработке соответствующего проекта закона, посвященного пенсионной реформе. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Так, по его словам, разработчики пенсионной реформы оказались перед выбором между повышением пенсионного возраста и увеличением количества плательщиков единого социального взноса.
«Было принято консолидированное решение о том, что для Украины на данном этапе является неприемлемым путь повышения пенсионного возраста и, соответственно, уменьшения количества пенсионеров. Альтернативный путь – расширение круга плательщиков единого социального взноса через интерес в их уплате, и, как следствие, увеличение собственных поступлений в Пенсионный фонд. Именно на этом мы сосредоточили свои усилия», – пояснил Рева.
Чиновник отметил, что решение проблем пенсионной системы таким путем возможно через установление четких правил пенсионного обеспечения и прямой зависимости размера пенсии от страхового стажа, который имеет человек.
«К 2011 году минимальный размер стажа для выхода на пенсию составлял 5 лет, после 2011 года и до сих пор он составляет 15 лет. По данным исследований, украинские пенсионеры получают пенсионное обеспечение, в среднем, 18 лет. То есть, человек, платя взнос 15 лет, потом имеет право 18 лет получать пенсию. Существование такой ситуации привело к тому, что Пенсионный фонд дотируется из государственного бюджета. Поэтому логичным является установление новых требований к страховому стажу», – заявил чиновник.
Законодательством Украины предусмотрено, что полный страховой стаж для граждан составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин – это ныне действующая норма.
«Однако, далеко не все считают нужным работать 30 или 35 лет и платить взносы, ведь отсутствует мотивация это делать. Мы считаем, что люди, желающие получать пенсию, должны ее заработать, а, следовательно, страховой стаж должен быть таким, который определен законом. Однако невозможно сразу с 15 лет перейти к 35, поэтому пенсионной реформой предусмотрен переходный период», – резюмировал министр.
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