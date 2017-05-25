В Авдеевке начали восстанавливать поврежденные дома

Донецкой облгосадминистрацией создан координационный штаб по восстановлению жилых домов разрушенных в результате боевых действий в городе Авдеевка.
После обстрелов боевиками Авдеевки из ракетных систем «Град» на помощь местному населению прибыл сводный отряд ГСЧС. К работе по восстановлению жилых домов привлечены 3 специалиста ВГА г. Авдеевка и 44 сотрудника ГСЧС. Это была личная инициатива руководителя Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского и руководителя ВГА Авдеевки Павла Малыхина. Работы по восстановлению начались вчера с 08-00 утра, город разделен на 6 секторов, в которых работают отдельные ремонтные группы.
По словам руководителя военно-гражданской администрации Авдеевки Павла Малыхина, по состоянию на вчера на 16.00 по Авдеевке со стороны неподконтрольных территорий был обстрел из РСЗО «Град», он длился 20 минут, пострадало 10 домов, из них два разрушены полностью, другие подлежат ремонту.
«Если в прошлом месяце боевики били по «Химику», то сейчас обстрел идет по «Старому городу». Туда, где не стоит ни одного военного подразделения, в домах живут обычные мирные люди, но пророссийских наемников это не останавливает. Они продолжают разрушать наш город. Пока у нас есть основная задача - перекрыть в пострадавших домах крышц и залатать дыры в стенах», - отметил Павел Малыхин.
«Во исполнение распоряжения руководителя Донецкой облгосадминистрации подразделения ГСЧС Украины в Донецкой области выполняют задачи по оказанию помощи местным жителям, пострадавшим от артиллерийских обстрелов. На сегодняшний день уже восстановлено два дома, еще по семи адресам работают ремонтные бригады. Пока мы не можем попасть туда, где вчера был обстрел – из-за повышенного уровня опасности доступ нашим подразделениям запрещен. Но если нужна будет помощь саперов - они находятся рядом и будут задействованы, есть специальные подготовленные группы, которые выполнят работу по разбору завалов», - отметил заместитель начальника по реагированию по чрезвычайным ситуациям подполковник гражданской защиты Алексей Белинский.