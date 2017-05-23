В Донецкой области запустили автоматизированные посты контроля за воздухом

Сегодня, 23 мая, на территории фильтровальной станции КП «Краматорский водоканал» состоялся запуск первого этапа "Автоматизированной системы мониторинга состояния окружающей среды Донецкой области".
В частности, было установлено оборудование, с помощью которого можно проследить содержание в воздухе пыли (РМ10 и РМ2,5). Результаты мониторинга можно будет увидеть онлайн на сайте Донецкой ОГА.
Второй этап автоматизированной системы мониторинга планируется завершить в августе этого года. Он позволит мониторить выбросы оксида углерода, диоксида серы и озона.
Таких постов в Донецкой области шесть: в Краматорске, Николаевке, Бахмуте, Курахово и два в Мариуполе.
- Первый этап центра мониторинга стоит 18 млн грн, второй обойдется в 23 млн грн. Будут проводиться другие мероприятия, по контролю лесных ресурсов, почв и подземных вод, пока проекты разрабатываются. Мы используем исключительно экологические деньги, которые и должны идти на улучшение экологии в регионе, - рассказал Павел Жебривский, председатель Донецкой ОГА.
Серверный пост расположен в Краматорске. За обработкой данных и исправностью оборудования следят пять человек.
Кроме стационарных постов, как планируют в облгосадминистрации, на Донетчине также будут работать три мобильные лаборатории.
До ТеБе