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56 тысяч автомобилей было поставлено на учет в ДНР

За езду на украинских номерах в ДНР, будут штрафовать и задерживать авто

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