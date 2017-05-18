За езду на украинских номерах в ДНР, будут штрафовать и задерживать авто

Как сообщили в пресс-службе «УГАИ МВД» самопровозглашенной ДНР, все транспортные средства нечетного года выпуска, должны быть зарегистрированы в «УГАИ» ДНР.
Ранее сообщалось, что владельцы автомобилей, нечетного года выпуска могут не торопиться регистрировать свое авто в ДНР, однако в «республике» по всей видимости решили наполнить бюджет с тех, кто не успеет поставить на учет свое транспортное средство в этом году.
Срок прохождения регистрации в органах самопровозглашенной ДНР должен определяться по месяцу регистрации, которая указана в регистрационных документах выданных подразделением Госавтоинспекции Украины.
Что касается юридических лиц, которые уже были обязаны поставить свое транспортное средство независимо от года выпуска, просят поторопиться и пройти регистрации.
Все транспортные средства, которые прошли регистрацию в ДНР, обязаны эксплуатироваться только с регистрационными номерами и документами самопровозглашенной ДНР.
Что касается того, если автовладелец не поставит свое транспортное средство на учет в «республике», то он будет оштрафован, сумма штрафа будет колебаться от 340 до 510 рублей, при этом, транспортное средство будет задержано и отправлено на штрафстоянку.