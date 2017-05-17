Донетчина отметит Всемирный День вышиванки. План мероприятий

Уже одиннадцатый год подряд в Украине отмечают День вышиванки. В третий четверг мая украинцы будут во всем мире надевать вышиванки, чтобы распространять украинскую культуру и традиции.
Этот день в этом году приходится на четверг, 18 мая, в Украине и мире происходит множество событий. Люди одевают национальную одежду и устраивают празднества, танцы, марши, конкурсы. Различные мероприятия ко Дню вышиванки состоятся и во многих городах Донбасса.
Краматорск
18 мая в 17:30 жители Краматорска оденутся в вышиванки и праздничным шествием двинутся от входа в парк Юбилейный вблизи первого корпуса ДГМА улице Академической к центральной площади города.
Также участники клуба "Файно" и общественной организации «Всемирный день вышиванки» подарят собственноручно вышитые вишиваночки новорожденным в Краматорском роддоме.
Славянск
Праздничным шествием по центральным улицам города, концертом и ярким флэшмобом 18 мая отметят День вышиванки в Славянске. Начало в 18:00 на площади Соборной.
Бахмут
В Бахмуте ко Дню вышиванки состоится презентация документального фильма о вышитой рубашки "Наследие нации". Кроме того, горожанам покажут украинские народные костюмы из коллекции творческой мастерской "Оберег". Начало в 17:00 в нижнем парке.
Мариуполь
Жителей Мариуполя 18 мая приглашают на праздничный Парад вышиванок, который начнется в 17:00 на пересечении пр. Мира и пр. Металлургов. Парад завершится флэшмобом у Драмтеатра. На территории Театрального сквера будут работать различные локации для детей и взрослых. Праздничное настроение присутствующим подарит оркестр, концерт творческих коллективов, а фестиваль уличной еды не оставит никого голодным. Будет работать и ярмарка сувенирной продукции, а также пройдет показ вышиванок из разных областей Украины. В 20:00 состоится кинопоказ фильма «Наследие нации».
На следующий день, 19 мая, с 16:00 до 18:00 для мариупольцев и гостей города пройдет праздничная развлекательно-информационная программа от Музея народного быта «Этнографическая мастерская», которая развернется на его дворе (ул. Георгиевская, 55). Гостей ожидают мастер-классы по вышивке, плетению, созданию куклы-мотанки, гончарного мастерства, а также познавательная программа, выступление ансамбля «Живые родники» и чтение значений вышиванок.
Константиновка
18 апреля всех любителей вышиванок в Константиновке приглашают на мероприятие "Генетический код украинский". Детей и взрослых призывают надеть вышиванку, почитать стихи и рассказать свою семейную историю. Лучшие ораторы получат в подарок современные украинские книги. Начало в 16:00 в сквере Театральный.
Торецк
Нестандартно решили подойти к празднованию Дня вышиванки в Торецке - жителям и гостям города предлагают принять участие в конкурсе на лучшее Селфи в вышиванке.
Условия очень простые: до 18 мая сделайте Селфи в вышиванке и выложите его на своих страницах в социальных сетях с хэштегом # торецьквишиваний. Победитель будет выбран по наибольшему количеству «лайков» или отметок «нравится».
Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Торецкого городского совета 19 мая 2017. Победитель получит тематический подарок.
18 мая в 16:00 на центральной площади Торецка планируется награждение школьников. Детям раздадут сто вышиванок за победу в конкурсе "Что для меня вышиванка?" Также выступит местный ансамбль цыган, состоится кинопоказ фильма "Наследие нации".
Лиман
19 мая День вышиванки отметятся в микрорайоне Южный в Лимане. Начало в 13:00.
До ТеБе