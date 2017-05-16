Порошенко запретил социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 апреля о расширении списка физических и юридических лиц. Текст указа опубликован на сайте главы государства во вторник, 16 мая.
Как отметили в Администрации президента, в расширенный список попали 1 228 физических и 468 юридических лиц. Против юрлиц срок действия санкций продлен от года до трех лет, для физических лиц – на сроки один год, три года, пять лет и бессрочно.
В частности указ предусматривает блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также к сайтам Mail.Ru Group и Яндекса (но сам поисковик будет работать).
Также санкции введены против телеканалов РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", и антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb. Интернет-провайдерам приказано заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.
Пока все вышеперечисленные сайты, попадающие под запрет, работают.
Вместе с тем, согласно документу, утратившими силу признаются несколько предыдущих указов президента, касающихся санкций.
Сегодняшний указ вступает в силу со дня его опубликования, контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.