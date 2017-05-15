Украинцы против кредитов от МВФ

Большинство жителей Украины – 72% – негативно относится к получению Украиной кредитов в Международном валютном фонде. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса компаний Социополис: Social, Political & Market Research и 2call cоntact center.
Согласно результата опроса, "полностью не поддерживают" получение кредитов в МВФ 49,1% опрошенных, а "скорее не поддерживают" – 22,9%.
В то же время почти четверть – 24,8% – опрошенных положительно относятся к получению Украиной кредитов в МВФ. Так, полностью их поддерживают 9% респондентов, а скорее поддерживают – 15,8%. Еще 3,2% опрошенных затруднились ответить на вопрос.